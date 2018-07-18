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محافظات

8 ماكينات غسيل كلوي لمستشفى القنايات لاستيعاب المرضى

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 05:37 م
عيادة خارجية
عيادة خارجية
محمد الطحاوي -وائل شاهين
قام اللواء خالد سعيد بتفقد مستشفى القنايات المركزي بعد أن تم تزويد مبنى وحدة الغسيل الكلوي بـ7 ماكينات غسيل كلوي مقدمة من جمعية أصدقاء البيئة والمجتمع بالقنايات، بالإضافة إلى ماكينة غسيل أخرى على نفقة المحافظة لتمثل إضافة لقسم الغسيل الكلوي بالمستشفى للارتقاء بالخدمة الصحية والعلاجية للمرضى. 

واستجاب محافظ الشرقية لأحد الشباب بإتاحة فرصة عمل له بالقطاع الخاص، مطالبًا الشباب بتغيير فكره نحو العمل في القطاع الحكومي، والتوجه إلى القطاع الخاص للحصول على فرصة عمل توفر له حياة كريمة. 

ووجه المحافظ رئيس مدينة القنايات بضرورة الارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات الخدمية وتسهيل كافة الإجراءات أمام المواطنين لإنهاء خدماتهم والحصول عليها بشكل حضاري ولائق، مؤكدًا أن الجهاز التنفيذي يضع تقديم أفضل الخدمات للمواطن على قائمة أولوياته.

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