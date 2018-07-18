8 ماكينات غسيل كلوي لمستشفى القنايات لاستيعاب المرضى

قام اللواء خالد سعيد بتفقد مستشفى القنايات المركزي بعد أن تم تزويد مبنى وحدة الغسيل الكلوي بـ7 ماكينات غسيل كلوي مقدمة من جمعية أصدقاء البيئة والمجتمع بالقنايات، بالإضافة إلى ماكينة غسيل أخرى على نفقة المحافظة لتمثل إضافة لقسم الغسيل الكلوي بالمستشفى للارتقاء بالخدمة الصحية والعلاجية للمرضى.





واستجاب محافظ الشرقية لأحد الشباب بإتاحة فرصة عمل له بالقطاع الخاص، مطالبًا الشباب بتغيير فكره نحو العمل في القطاع الحكومي، والتوجه إلى القطاع الخاص للحصول على فرصة عمل توفر له حياة كريمة.



