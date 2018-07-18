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شباب الجامعات على أجندة الرئيس.. السيسي يعلن استضافتهم في المؤتمر الوطني القادم.. وتعليم النواب: اللقاء تفعيل لبرنامج بناء الشخصية

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 06:50 م
الرئيس السيسي والشباب
الرئيس السيسي والشباب
أحمد أيمن
ماجدة نصر: 
الرئيس السيسي يسعى لتوسيع نطاق الحوار بالشباب
إبراهيم حجازي: 
الرئيس يسعى لتمكين الشباب سياسيا واجتماعيا
فتحي ندا: 
السيسي يعمل على تحديث ملف الشباب لمواكبة العصر

رحب نواب لجنة التعليم بمجلس النواب بإعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي عن عقد لقاء مع شباب الجامعات، للاستماع إلى آرائهم حول صناعة المستقبل ومواجهة التحديات التي تواجه الدولة، وذلك خلال جلسة «اسأل الرئيس» على هامش فعاليات المؤتمر الوطني القادم.

وأشادت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بالبرلمان، بتوجهات الرئيس السيسي الداعمة للشباب منذ توليه الرئاسة في 2014 حتى الآن، حيث يسعى الرئيس للمناقشة والتحاور مع جميع الشباب على اختلاف مؤهلاتهم وانتماءاتهم.

وأوضحت نصر في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن توجه الرئيس لشباب الجامعات يأتي انطلاقا من رغبته في توسيع نطاق المناقشة ليشمل جميع فئات الشباب بما فيهم الجامعي الذي لم تتسن الفرصة لبعضهم للقاء الرئيس، كما يسعى أيضا إلى الاستفادة من الأفكار والرؤى الشبابية في حل مشكلات البلاد السياسية والاقتصادية.

وطالبت عضو لجنة التعليم، شباب الجامعات باستغلال مبادرة الرئيس والإسراع في التسجيل والمشاركة في المؤتمر الوطني القادم لصناعة المستقبل ومواجهة التحديات التي تواجه الدولة.

بدوره، أكد الدكتور إبراهيم حجازي، عضو لجنة التعليم، أن لقاء الرئيس السيسي المرتقب بشباب الجامعات جزء من خطته لتمكين هذه الفئة سياسيا واجتماعيا، مدللا على ذلك بسلسلة المؤتمرات الوطنية للشباب التي دشنها السيسي منذ توليه الحكم، فضلا عن اللقاءات الدورية التي تعقدها الحكومة مع الشباب تنفيذا لتوجيهات الرئيس.

وأشار حجازي في تصريحات لـ"صدي البلد"، إلى أن مؤتمرات الشباب سمة تميز الرئيس السيسي عن باقي الرؤساء الذين تولوا حكم مصر، فلم يسبق لأي رئيس مصري أن يهتم بالشباب ويعقد لهم مؤتمرات دورية، فضلا عن تخصيص عاما لهم، والاستماع إلى كافة مقترحاتهم وأسئلتهم والعمل على تنفيذ توصياتهم.

فيما أكد النائب فتحي ندا، عضو اللجنة، على أن حرص الرئيس السيسي على لقاء شباب الجامعات يأتي تفعيلا لتوصياته بشأن بناء الشخصية المصرية، حيث يدرك الرئيس جيدا أن بناء الشخصية يبدأ من فئة الشباب النشء التي تعد ثمرة المجتمع الناضجة.

وأوضح ندا في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن بناء الشخصية يبدأ توعويا عن طريق زيادة درجة الوعي والمعرفة لدى الشباب لتأهيلهم فيما بعد إلى تقلد المناصب الاقتصادية والسياسية العليا، وهو ما يسعى إليه الرئيس بالتحاور مع الشباب وحثهم على المشاركة في المؤتمرات والفاعليات المجتمعية المختلفة.

ونوه عضو لجنة التعليم، بأن الرئيس يولي ملف الشباب اهتماما خاصا، ويسعى من حين للآخر إلى التعمق في هذا الملف وتحديث العمل فيه بما يتواكب مع ظروف ومتطلبات العصر، مشيرا إلى أن الفترة الحالية بحاجة إلى بناء الشخصية المصرية حتى تتمكن من بناء الدولة والنهوض بها.

وكان الحساب الرسمي للرئيس السيسي على تويتر وفيسبوك أعلن عن اللقاء قائلا: «انتظروا لقاء الرئيس المفتوح مع شباب الجامعات، لنتشارك معًا صناعة المستقبل والتحديات التي تواجهنا، خلال جلسة اسأل الرئيس على هامش فعاليات المؤتمر الوطني القادم».

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