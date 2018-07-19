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فن

نسرين أمين: سامح عبد العزيز مخرج متميز

الخميس 19/يوليه/2018 - 12:00 ص
صدى البلد
شيرى نبيل
عبَّرت الفنانة نسرين أمين عن سعادتها بالمشاركة في فيلم "سوق الجمعة" المقرر عرضه بدور السينما الفترة المقبلة.

وأضافت أمين في تصريح لها اليوم: "أحب التعاون مع سامح فهو مخرج متميز، تعاونت معه أكثر من مرة، من خلال أعمال "الليلة الكبيرة"، و"بين السرايات"، و"حملة فريزر"، وأحبه على المستوى الشخصي والفني، لأن هناك تفاهما كبيرا بيننا في "اللوكيشن"، والفيلم نفسه سينال إعجاب الجمهور عند طرحه.

"سوق الجمعة" ينتمى إلى نوعية أفلام اليوم الواحد، حول عالم سوق الجمعة والأسر، التى تسكن فى هذه السوق والوافدين عليها والتجار وحياتهم الاجتماعية، وما يحدث من مفارقات طوال هذا اليوم، وتنتج عنها الكوميديا ضمن الأحداث، ومن المقرر طرحه فى موسم عيد الأضحى.

الفيلم يشارك فى بطولته كل من الفنان عمرو عبد الجليل ونسرين أمين، ريهام عبد الغفور، دلال عبد العزيز، محمد لطفى، أحمد فتحى، محمد عز، محمود حجازى، سلوى محمد على وهو من قصة محمد الطحاوى وسيناريو وحوار أحمد عادل سلطان، وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج فيلم أوف إيجيبت أحمد عبد الباسط وأيمن عبد الباسط، منتج منفذ محمد نصار.

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