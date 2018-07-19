نسرين أمين: سامح عبد العزيز مخرج متميز

عبَّرت الفنانة نسرين أمين عن سعادتها بالمشاركة في فيلم "سوق الجمعة" المقرر عرضه بدور السينما الفترة المقبلة.





وأضافت أمين في تصريح لها اليوم: "أحب التعاون مع سامح فهو مخرج متميز، تعاونت معه أكثر من مرة، من خلال أعمال "الليلة الكبيرة"، و"بين السرايات"، و"حملة فريزر"، وأحبه على المستوى الشخصي والفني، لأن هناك تفاهما كبيرا بيننا في "اللوكيشن"، والفيلم نفسه سينال إعجاب الجمهور عند طرحه.





"سوق الجمعة" ينتمى إلى نوعية أفلام اليوم الواحد، حول عالم سوق الجمعة والأسر، التى تسكن فى هذه السوق والوافدين عليها والتجار وحياتهم الاجتماعية، وما يحدث من مفارقات طوال هذا اليوم، وتنتج عنها الكوميديا ضمن الأحداث، ومن المقرر طرحه فى موسم عيد الأضحى.



