أحمد فتحي بلطجي في سوق الجمعة

يجسد الفنان أحمد فتحى ضمن أحداث فيلم "سوق الجمعة" شخصية بلطجى، حيث أكد أن هذه الشخصية بعيدة كل البعد عن الكوميديا ما عدا بعض المشاهد البسيطة.





وأشار إلى أنه يمثل الذراع اليمنى لبطل العمل الفنان عمرو عبد الجليل، الذى يجسد شخصية البلطجى كبير السوق الذى يسيطر على كل ما فيها.





"سوق الجمعة" ينتمى إلى نوعية أفلام اليوم الواحد، والذي تدور أحداثه حول عالم سوق الجمعة والأسر التى تسكن فى هذه السوق والوافدين عليها والتجار وحياتهم الاجتماعية، وما يحدث من مفارقات طوال هذا اليوم، وتنتج عنها الكوميديا ضمن الأحداث، ومن المقرر طرحه فى موسم عيد الأضحى.



