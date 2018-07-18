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فن

أحمد فتحي بلطجي في سوق الجمعة

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 11:54 م
صدى البلد
شيري نبيل
يجسد الفنان أحمد فتحى ضمن أحداث فيلم "سوق الجمعة" شخصية بلطجى، حيث أكد أن هذه الشخصية بعيدة كل البعد عن الكوميديا ما عدا بعض المشاهد البسيطة.

وأشار إلى أنه يمثل الذراع اليمنى لبطل العمل الفنان عمرو عبد الجليل، الذى يجسد شخصية البلطجى كبير السوق الذى يسيطر على كل ما فيها.

"سوق الجمعة" ينتمى إلى نوعية أفلام اليوم الواحد، والذي تدور أحداثه حول عالم سوق الجمعة والأسر التى تسكن فى هذه السوق والوافدين عليها والتجار وحياتهم الاجتماعية، وما يحدث من مفارقات طوال هذا اليوم، وتنتج عنها الكوميديا ضمن الأحداث، ومن المقرر طرحه فى موسم عيد الأضحى.

والفيلم يشارك فى بطولته كل من الفنان عمرو عبد الجليل ونسرين أمين، ريهام عبد الغفور، دلال عبد العزيز، محمد لطفى، أحمد فتحى، محمد عز، محمود حجازى، سلوى محمد على وهو من قصة محمد الطحاوى وسيناريو وحوار أحمد عادل سلطان، وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج فيلم أوف إيجيبت أحمد عبد الباسط وأيمن عبد الباسط، منتج منفذ محمد نصار.

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