ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

طلب إحاطة حول وفاة طفلة بحمام سباحة القرية الأولمبية

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 03:55 م
النائب سليمان وهدان
النائب سليمان وهدان
فريدة على - ماجدة بدوى - محمود إبراهيم
أعلن سليمان وهدان ، وكيل مجلس النواب، تقدمه بطلب إحاطة موجه لكل من المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة بسبب وفاة طفلة داخل القرية الأولمبية اثناء التدريب بحمام سباحة المدينة الرياضة ببورسعيد.

وأوضح وهدان في بيان صحفي له، أن القرية الأولمبية لا يتوافر بها وسائل الأمان ولا يوجد بها شروط وقواعد السلامة لمرتادي القرية الأولمبية من الأطفال والشباب ، مضيفا أنه لا يوجد مركز طبي مجهز داخل المدينة الرياضية، ولا وحدة إسعاف سريع أو ممرضة أو مسعف.

وطالب وكيل النواب بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير معايير الأمن والسلامة وتشكيل لجان متخصصة من وزارة الشباب والرياضية لمتابعة كل القرى الأولمبية لحماية حياة الشباب والأطفال.

ولقت الطفلة روفان حسام حسن، البالغة من العمر 8 سنوات، مصرعها داخل القرية الأولمبية أثناء التدريب بحمام سباحة المدينة الرياضية ببورسعيد.

ترشيحاتنا

حكم استعمال السبحة في الذكر

جروس ينقل معسكر الزمالك لـ التجمع الخامس بدلا من برج العرب

الداخلية توجه حملات لإزالة التعديات على أراضى الدولة فى 9 محافظات

تعرف على دافع رئيس البرلمان لتعديل مادة التصويت باللائحة

تفاصيل الاعتداء على الطفلتين المعنفتين في السعودية وسحبهما من أمهما

فينجر: نادم على 22 عامًا قضيتها مع آرسنال

إحالة 4 متهمين احتجزوا تاجرا وعذبوه 6 أشهر إلى الجنايات

بسمة بوسيل تغازل تامر حسني بعد طرح عيش بشوقك

نجم ريال مدريد السابق: صلاح لن يحصل على جائزة أفضل لاعب لهذا السبب

الحكومة توافق على تخفيض الحد الأدنى للقبول بالجامعات ٢٪؜

علي جمعة: صلاة الفتاة بالبنطلون الضيق غير جائز شرعاً .. فيديو

إيفانكا ترامب تتألق بإطلالة أنيقة.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بث مباشر لعمليات قلب مفتوح بين مصر وأمريكا بمؤتمر دولى بالإسماعيلية

شاهد.. قصر ثقافة جمال عبدالناصر بـ بني مر في ذكرى ثورة يوليو

شاهد.. حقيبة ميلانيا ترامب المفضلة

استوحي مكياجك من هيدي كرم..صور

سعر صادم لحذاء ملكة إسبانيا.. صور

فيديو

طريقة تحضير مكرونة محشية للشيف نجلاء الشرشابي
البترول: نجحنا في توقيع 89 اتفاقية بترولية مع شركات عالمية.. فيديو
بدء حجز الوحدات السكنية فى العاصمة الإدارية..فيديو
الأرصاد تكشف موعد انكسار درجات الحرارة .. فيديو
هالة السعيد: نتفاوض مع الأمم المتحدة على تمويل مشروعات بمصر.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح رفع الدعم عن الطفل الثالث للحد من الزيادة السكانية؟

هل تؤيد مقترح رفع الدعم عن الطفل الثالث للحد من الزيادة السكانية؟