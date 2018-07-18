طلب إحاطة حول وفاة طفلة بحمام سباحة القرية الأولمبية

أعلن سليمان وهدان ، وكيل مجلس النواب، تقدمه بطلب إحاطة موجه لكل من المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة بسبب وفاة طفلة داخل القرية الأولمبية اثناء التدريب بحمام سباحة المدينة الرياضة ببورسعيد.



وأوضح وهدان في بيان صحفي له، أن القرية الأولمبية لا يتوافر بها وسائل الأمان ولا يوجد بها شروط وقواعد السلامة لمرتادي القرية الأولمبية من الأطفال والشباب ، مضيفا أنه لا يوجد مركز طبي مجهز داخل المدينة الرياضية، ولا وحدة إسعاف سريع أو ممرضة أو مسعف.



وطالب وكيل النواب بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير معايير الأمن والسلامة وتشكيل لجان متخصصة من وزارة الشباب والرياضية لمتابعة كل القرى الأولمبية لحماية حياة الشباب والأطفال.



ولقت الطفلة روفان حسام حسن، البالغة من العمر 8 سنوات، مصرعها داخل القرية الأولمبية أثناء التدريب بحمام سباحة المدينة الرياضية ببورسعيد.