ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

أبو سعدة: مسابقة التنسيق الحضاري تحدد هوية العاصمة الجديدة

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 03:58 م
صدى البلد
فاطمة رضا
أكد المهندس محمد أبو سعدة، رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، أن مهمة الجهاز هي إيجاد فراغات تليق بالعاصمة الإدارية الجديدة، لكونه مشروعا قوميا عملاقا سينقل مصر بشكل مختلف تماما.

وأضاف "أبو سعدة" في لقاء على فضائية "DMC"، اليوم الأربعاء، أن هذه الفراغات يجب أن تقوم على أسس ومعايير تؤسس هوية المدينة وبالتالي كان لزاما عمل مسابقة لإيجاد أفضل شكل.

وأشار رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، إلى أنه يجب التعبير عن العاصمة بشكل حضاري من خلال التصميمات التي سيقدمها المتسابقون للميادين والطرق، مشيرا إلى أن هذه المسابقة تتم لأول مرة على مستوى المدينة بالكامل ولكن سبقها مسابقات لتصميم ميدان في محافظة بعينها.

ترشيحاتنا

ريال مدريد يتفق على صفقة كورتوا

أسامة ربيع: انتظام الملاحة بقناة السويس ولا خسائر من حادث التصادم

تعرف على أول طلب غريب لكريستيانو رونالدو من يوفنتوس

حكم استعمال السبحة في الذكر

الداخلية توجه حملات لإزالة التعديات على أراضى الدولة فى 9 محافظات

المصري: سنتقدم بشكوى للفيفا على قرار منعنا من اللعب على ستاد بورسعيد

حقيقة تسبب طليق مي سليم في إنفصالها عن وليد فواز

كاكا يرد على الاتهامات الموجهة لـ نيمار

نجم ريال مدريد السابق: صلاح لن يحصل على جائزة أفضل لاعب لهذا السبب

3 جنيهات تراجعا في سعر الذهب بمصر اليوم

نجم الأهلي السابق:رحيل باكا خطأ..والإعارة الأفضل لـ عمرو جمال

إحالة 4 متهمين احتجزوا تاجرا وعذبوه 6 أشهر إلى الجنايات

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بث مباشر لعمليات قلب مفتوح بين مصر وأمريكا بمؤتمر دولى بالإسماعيلية

شاهد.. قصر ثقافة جمال عبدالناصر بـ بني مر في ذكرى ثورة يوليو

شاهد.. حقيبة ميلانيا ترامب المفضلة

استوحي مكياجك من هيدي كرم..صور

سعر صادم لحذاء ملكة إسبانيا.. صور

فيديو

طريقة تحضير مكرونة محشية للشيف نجلاء الشرشابي
البترول: نجحنا في توقيع 89 اتفاقية بترولية مع شركات عالمية.. فيديو
بدء حجز الوحدات السكنية فى العاصمة الإدارية..فيديو
الأرصاد تكشف موعد انكسار درجات الحرارة .. فيديو
هالة السعيد: نتفاوض مع الأمم المتحدة على تمويل مشروعات بمصر.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح رفع الدعم عن الطفل الثالث للحد من الزيادة السكانية؟

هل تؤيد مقترح رفع الدعم عن الطفل الثالث للحد من الزيادة السكانية؟