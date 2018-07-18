أبو سعدة: مسابقة التنسيق الحضاري تحدد هوية العاصمة الجديدة

أكد المهندس محمد أبو سعدة، رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، أن مهمة الجهاز هي إيجاد فراغات تليق بالعاصمة الإدارية الجديدة، لكونه مشروعا قوميا عملاقا سينقل مصر بشكل مختلف تماما.



وأضاف "أبو سعدة" في لقاء على فضائية "DMC"، اليوم الأربعاء، أن هذه الفراغات يجب أن تقوم على أسس ومعايير تؤسس هوية المدينة وبالتالي كان لزاما عمل مسابقة لإيجاد أفضل شكل.



وأشار رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، إلى أنه يجب التعبير عن العاصمة بشكل حضاري من خلال التصميمات التي سيقدمها المتسابقون للميادين والطرق، مشيرا إلى أن هذه المسابقة تتم لأول مرة على مستوى المدينة بالكامل ولكن سبقها مسابقات لتصميم ميدان في محافظة بعينها.

