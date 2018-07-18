ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ملفات

سيارات الامن المركزى تحاصر البؤر الاجرامية بقنا .. ضبط 25 قطعة سلاح ناري و29 عنصرا خطرا .. وإنهاء الخصومات الثأرية..صور

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 07:50 م
الامن المركزي يحاصر
الامن المركزي يحاصر قري قنا - أرشيفية
مصطفى رماح
الداخلية توجه حملة امنية وتفتيشية فى المناطق الاجرامية بقنا للقضاء علي المناطق الخطرة
ضبط 25 قطعة سلاح ناري و29 عنصرا خطرا بعصابات كبيرة
ضبط قضايا مخدرات وتنفيذ 5119 حكما قضائيا من بينهم 45 جناية
ضبط 200 جرام حشيش و 420 قرصا مخدرا بحوزة متهمين

شنت الأجهزة الأمنية حملة أمنية وتفتيشية مكبرة بمحافظة قنا تستهدف العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين عن القانون من تجار الأسلحة النارية والمواد المخدرة والمطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا والصادر ضدهم أحكام قضائية، بجانب إستهداف الخصومات الثأرية والعمل على إنهائها.

جاء ذلك تنفيذ لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمكافحة جميع العناصر الاجرامية بمناطق "أبو حزام وحمرا دوم بدائرة مركز شرطة نجع حمادى ، قرية أسمنت بدائرة مركز شرطة نقادة، السمطا ونجوعها بدائرة مركز شرطة دشنا، بأمن قنا".

ونجحت الاجهزة الامنية فى استهداف المناطق المُشار إليها والقرى المجاورة بحملة مكبرة شارك فيها قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بأمن قنا وقوات الأمن المركزى.

أسفرت جهود الحملات خلال 4 ساعة عن ضبط 25 قطعة سلاح نارى، وقضية مخدرات ، وتنفيذ 5119 حكما قضائيا من بينهم 45 جناية، وبلغ إجمالى العناصر الخطرة التى تم ضبطها 29 عنصرا.

وتم ضبط 25 قطعة سلاح نارى عبارة عن 12 بندقية آلية ، و4 بنادق خرطوش ، و9 فرود محلىة، بحوزة 19 متهما، وضبط 351 محكوما عليهم مطلوب التنفيذ عليهم فى 5119 حكما قضائيا، عبارة عن "45 حكم جناية ، 452 حكم حبس جزئيا ومستأنفا، 4154 حكم غرامة ، 468 حكم مخالفة.

كما تم ضبط قضية إتجار فى المخدرات ضبط خلالها "200 جرام لمخدر الحشيش ، عدد 420 قرصا مخدرا"، بحوزة متهمين ، وضبط 31 دراجة نارية بدون لوحات معدنية، و1019 مخالفة مرورية متنوعة، و29 من العناصر الإجرامية الخطرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين المضبوطين .. وجار استمرار الحملات.

ترشيحاتنا

3 مدن مصرية و2 إماراتية على قائمة أجمل 10 وجهات سياحية بالعالم

أول تعليق من موسكو على اعتقال روسية بتهمة التجسس في واشنطن

نائب رئيس الوزراء يكشف عدد زوار روسيا خلال كأس العالم 2018

الزمالك يوثق عقد باسم مرسي..ومرتضى يتخذ قرارين بشأنه

شاهد.. محمد صلاح يقضي إجازته السنوية على شواطئ المالديف

مفاجأة .. روسية تشبه ترامب

أحمد موسى يكشف المصدر الرئيسي للشائعات

سارة سلامة تشعل إنستجرام بـ لوك جديد وفستان أحمر قصير

تايمز: ترامب الأكثر إنفاقا على الإعلانات السياسية بـ فيس بوك

أطفال كهف تايلاند في أول ظهور : نجونا بمعجزة.. فيديو وصور

محمد صلاح مع فتاة ترتدي فستان الزفاف.. صور

احذر.. اللانشون والسوسيس تتسبب فى هذه الأعراض

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أطفال كهف تايلاند في أول ظهور : نجونا بمعجزة.. فيديو وصور

الحاجة سعدية ضحية العمرة تصل مطار القاهرة ..فيديو و صور

ننفرد بتفاصيل جديدة عن تابوت الإسكندرية

لماذا يقتل المسئولون أحلام شباب مدينة الخزف بالفيوم .. فيديو

مفاجأة .. روسية تشبه ترامب

فيديو

التعليم : لجنة لإعادة تصحيح أوراق طلاب مدارس المتفوقين
عبد الغفار: النظام التعليمي في مصر مميز جدا .. فيديو
طالبة بمدارس المتفوقين تفجر مفاجأة حول النظام الجديد للثانوية.. فيديو
حسام الإمام يكشف تفاصيل تطبيق منظومة الري الحديثة.. فيديو
أحمد موسى: 53 ألف شائعة مغرضة وكاذبة تعرضت لها مصر فى 4 أشهر

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح رفع الدعم عن الطفل الثالث للحد من الزيادة السكانية؟

هل تؤيد مقترح رفع الدعم عن الطفل الثالث للحد من الزيادة السكانية؟