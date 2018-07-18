سيارات الامن المركزى تحاصر البؤر الاجرامية بقنا .. ضبط 25 قطعة سلاح ناري و29 عنصرا خطرا .. وإنهاء الخصومات الثأرية..صور

الداخلية توجه حملة امنية وتفتيشية فى المناطق الاجرامية بقنا للقضاء علي المناطق الخطرة

ضبط 25 قطعة سلاح ناري و29 عنصرا خطرا بعصابات كبيرة

ضبط قضايا مخدرات وتنفيذ 5119 حكما قضائيا من بينهم 45 جناية

ضبط 200 جرام حشيش و 420 قرصا مخدرا بحوزة متهمين



شنت الأجهزة الأمنية حملة أمنية وتفتيشية مكبرة بمحافظة قنا تستهدف العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين عن القانون من تجار الأسلحة النارية والمواد المخدرة والمطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا والصادر ضدهم أحكام قضائية، بجانب إستهداف الخصومات الثأرية والعمل على إنهائها.



جاء ذلك تنفيذ لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمكافحة جميع العناصر الاجرامية بمناطق "أبو حزام وحمرا دوم بدائرة مركز شرطة نجع حمادى ، قرية أسمنت بدائرة مركز شرطة نقادة، السمطا ونجوعها بدائرة مركز شرطة دشنا، بأمن قنا".



ونجحت الاجهزة الامنية فى استهداف المناطق المُشار إليها والقرى المجاورة بحملة مكبرة شارك فيها قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بأمن قنا وقوات الأمن المركزى.



أسفرت جهود الحملات خلال 4 ساعة عن ضبط 25 قطعة سلاح نارى، وقضية مخدرات ، وتنفيذ 5119 حكما قضائيا من بينهم 45 جناية، وبلغ إجمالى العناصر الخطرة التى تم ضبطها 29 عنصرا.



وتم ضبط 25 قطعة سلاح نارى عبارة عن 12 بندقية آلية ، و4 بنادق خرطوش ، و9 فرود محلىة، بحوزة 19 متهما، وضبط 351 محكوما عليهم مطلوب التنفيذ عليهم فى 5119 حكما قضائيا، عبارة عن "45 حكم جناية ، 452 حكم حبس جزئيا ومستأنفا، 4154 حكم غرامة ، 468 حكم مخالفة.



كما تم ضبط قضية إتجار فى المخدرات ضبط خلالها "200 جرام لمخدر الحشيش ، عدد 420 قرصا مخدرا"، بحوزة متهمين ، وضبط 31 دراجة نارية بدون لوحات معدنية، و1019 مخالفة مرورية متنوعة، و29 من العناصر الإجرامية الخطرة.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين المضبوطين .. وجار استمرار الحملات.