تخفيف عقوبة 23 متهما بالسجن 10 سنوات في قضية شغب بالمنيا

قضت اليوم الأربعاء المحكمة العسكرية المنعقدة بمحافظة اسيوط بمعاقبة 23 متهما حضوريا متورطين فى اعمال عنف وشغب بالسجن 10 سنوات لكل منهم.



وخففت المحكمة اليوم احكاما من السجن المشدد 15 عاما الى السجن 10 سنوات بحق 23 متهما حضوريا والغاء الغرامة المالية التى كانت مقررة عليهم فى الحكم الاول وقدرها 20 الف جنيه.



كانت المحكمة العسكرية قضت فى يناير الماضى بالسجن 15 عاما بحق 51 متهما فى احداث غنف وقعت ابان احداث فض اعتصامى رابعة والنهضة وأسندت لهم النيابة العامة عدة تهم من بينها الانتماء الى جماعة محظورة والتحريض على العنف واثارة الشغب والدعوة للتظاهر وتخريب منشآت عامة.