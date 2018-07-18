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حسن الرداد فى حوار لـ صدى البلد: عملى القادم بدون إيمي سمير غانم.. فيديو وصور

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 08:15 م
صدى البلد
سمر سعد تصوير احمد بيسو
حسن الرداد :
اشجان مسلسل كوميدى يختلف عن فيلم الزعيم ولبلبة
احضر لفيلم سينمائى اكشن

استطاع الفنان حسن الرداد ان يحقق نجاحا كبيرا من خلال مسلسل " عزمى واشجان " والذى عرض له فى شهر رمضان الماضى وشاركته البطولة زوجته الفنانة ايمى سمير غانم .وقدما معا جرعة كبيرة من الكوميديا ..

وحول ردود الافعال عن المسلسل وعن السينما .. كاميرا صدى البلد التقت بالفنان حسن الرداد وكان معه الحوار التالى ..

اعرب الفنان حسن الرداد عن سعادته بردود الافعال على مسلسل عزمى واشجان والذى نافس به فى السباق الرمضانى الماضي وحاليا يتم اعادة عرضه على احدى الفضائيات .. واكد الرداد انه قصد ان يقدم الكوميديا ويبتعد عن التراجيديا خاصة لان احدث مسلسل له قدمه تراجيديا وهو " حق ميت " مع الفنانة ايمى سمير غانم ودلال عبد العزيز.

واضاف انه فضل ان يعود لجمهور التليفزيون من خلال الكوميديا وخاصة بعد نجاحه فى الافلام الكوميدية .

كما رد الرداد على فكرة تشابه مسلسل عزمى واشجان مع فيلم عصابة حمادة وتوتو والذى قدمه من سنوات الفنان عادل امام والفنانة لبلبة وقال الرداد مسلسل عزمى واشجان مختلف تماما ومن الاساس فيلم عصابة حمادة وتوتو ماخوذ من فيلم اجنبى والجميع ركز على تيمة النصب ولذلك ربط الجمهور بين الفيلم والمسلسل .

واكمل الرداد فى مسلسل عزمى واشجان هناك عصابة مكونة من 5 افراد لكن الفيلم غير ذلك.

كما تحدث الرداد عن اقرب الشخصيات التى قدمها من خلال مسلسل عزمى واشجان وقال ان كل شخصية قدمها كانت مختلفة وجديدة وبعيدة عن اى شخصية قدمها فى افلامه السينمائبة.

واضاف ان شخصية الرجل العجوز والرجل الشحات وشخصية ابو زعاف وشخصية الرجل السمين كانت من اصعب الشخصيات .
واشار الرداد انه ركز ايضا على الاطفال وكانوا هدفا له لجذبه لمشاهدة المسلسل.

كما تحدث الرداد عن السينما وقال احدث افلامه كان فيلم عقدة الخواجة مع الفنانة هنا الزاهد وحاليا جار التحضير لفيلم سينمائى جديد سينافس به فى موسم الصيف القادم.

واضاف ان الفيلم اكشن ولم يتعاون مع الفنانة ايمى سمير غانم فى الفيلم بل مع فريق عمل مختلف.

كما تحدث حسن الرداد عن علاقته بإيمى الزوجة والفنانة وقال ان الامور بينهما جيدة ومعظم اوقاتهما معا فى التصوير.


حسن الرداد فى حوار لـ صدى البلد: عملى القادم بدون إيمي سمير غانم.. فيديو وصور
حسن الرداد فى حوار لـ صدى البلد: عملى القادم بدون إيمي سمير غانم.. فيديو وصور
حسن الرداد فى حوار لـ صدى البلد: عملى القادم بدون إيمي سمير غانم.. فيديو وصور

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