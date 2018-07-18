رئيس حي مصر القديمة: هدم أي عقار مخالف لشروط البناء

أكد اللواء محمد زين، رئيس حي مصر القديمة، على عمل الحي باستمرار على هدم أي عقار مخالف لشروط البناء، مشددًا " لن نصمت على أي مخالفات مهما بلغت الأبنية من ارتفاع في الأدوار".



وأضاف "زين" في لقاء لفضائية "أون لايف"، اليوم الأربعاء، أن العقارات المخالفات تبنى في وقت سريع للغاية ويتم بداية عمل مخالفات لهم دون توقف في البناء وبعد ذلك يتخذ قرار الهدم ولذا يكون البناء قد وصل لمراحل متقدمة.



وأستنكر رئيس حي مصر القديمة هذه الأعمال من المقاولين رغم سهولة الحصول على التراخيص في الفترة الأخيرة.

