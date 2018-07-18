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شاهد..أول رحلة طيران من إثيوبيا إلى إريتريا لأول مرة منذ 20 عاما

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 03:39 م
سمر صالح
بدأت الخطوط الجوية الإثيوبية، اليوم الأربعاء، تسيير رحلات إلى إريتريا، للمرة الأولى منذ عقدين من الزمان، بعد انقطاع العلاقات بين البلدين جرّاء اندلاع الحرب بينهما عام 1998.

وانطلقت أول طائرة من طراز "بوينج دريم لاينر 787"، من مطار "بولي" الدولي في العاصمة أديس أبابا، متوجهة إلى العاصمة الإريترية أسمرا، وعلى متنها 465 راكبًا من عائلات من البلدين.

وكان من بين ركاب الطائرة، مسؤولون إثيوبيون بينهم رئيس الوزراء السابق هيلي ماريام ديسالين وعقيلته، وبطريرك كنيسة التوحيد الأرثوذكسية، وعدد من الدبلوماسيين الأجانب.

يأتي تدشين خط الطيران، تنفيذًا لإعلان "السلام والصداقة" الذي وقعه رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، والرئيس الإريتري أسياس أفورقي، في أسمرا خلال زيارة الأول التاريخية إلى أديس أبابا في 9 يوليو الجاري.

وأنهى إعلان "السلام والصداقة" الحرب بين البلدين وفتح صفحة جديدة من السلام والتعاون.

واختتم الرئيس الأريتري أسياس أفورقي، الإثنين الماضي، زيارته لإثيوبيا بإعادة فتح سفارة بلاده بأديس أبابا، بعد قطيعة دامت نحو عقدين بين البلدين.

واستقلت إريتريا عن إثيوبيا عام 1993 بعد حرب استمرت 3 عقود، لكن صراعًا حدوديًا حول بلدة "بادمي" اندلع مجددًا بينهما عام 1998، حيث انقطعت العلاقات الدبلوماسية منذ ذلك الحين.

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