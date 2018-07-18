إحالة 4 متهمين احتجزوا تاجرا وعذبوه 6 أشهر إلى الجنايات



وأشارت المناظرة المبدئية لجسد المجني عليه الى وجود اصابات ظاهرية بالوجه واليدين واثار حروق بمختلف انحاء الجسد وصعق بالكهرباء وكدمات واصابات بأطراف اصابعه اثر قيام المتهمين بغرس "إبر" اسفل اظافره ، فقررت النيابة عرضه على الطب الشرعي لكتابة تقرير مفصل عن اصاباته وسبب حدوثها.



وأشارت التحقيقات الي ان الجريمة تم الكشف عنها عندما استصدر النقيب اسلام مسعد والنقيب مؤمن فرج معاونا مباحث مركز الصف اذنا من النيابة العامة لالقاء القبض علي كل من حازم . س . س وشقيقه محمد وتفتيش مسكنهما بعد ورود معلومات اكدتها التحريات باتجارهما بالمواد المخدرة والاسلحة النارية وفور اصدار النيابة اذنا تحركت قوة أمنية استهدفت منزل المتهمين وتبين وجود احدهما برفقته 3 اخرون وعثر بحوزتهم علي سلاح ميري مبلغ بسرقته ابان ثورة يناير وتذكرة هيروين وكمية من الاقراص المخدرة.



وأضافت التحقيقات انه عقب تحريز المضبوطات والتحفظ علي المتهمين استكملت القوة الامنية اجراءاتها بتفتيش المنزل فعثر فى احدي الغرف علي شخص عاري الجسد ومقيد بسلسلة حديدية وبه اصابات ظاهرية خطيرة نتيجة تعرضه للضرب والتعذيب.



واستجوبت النيابة العامة المتهمين الذين انكروا الاتهامات المنسوبة اليهم فواجهتهم النيابة باعترافاتهم بمحضر الشرطة الذي اقروا فيه باختطافهم المجني عليه منذ شهر اغسطس الماضي من منطقة حلوان بسبب اعتقادهم حيازته لمبلغ 300 مليون جنيه تحصل عليها المجني عليه من بيع قطع اثرية ثمينة بالاقصر ولم يسدد نصيبهم من العملية وطالبوه بسدادها ومع رفضه قرروا اختطافه لاعادة المبلغ لهم .



وشرحت التحقيقات انه طوال الستة الاشهر الماضية قام المتهمون بتجريد التاجر من ملابسه وتفننوا في تعذيبه بالضرب بمختلف الادوات كما قاموا بخلع بعض اظافره لاجباره علي اخبارهم عن مكان الاموال حصيلة تجارة الاثار كما ساوموا زوجته علي اعادته مقابل رد المبلغ الا انه طوال المدة السابقة رفض اخبارهم عن مكان الاموال او تسليمها لهم ما دفعهم للاستمرار في احتجازه وتعذيبه.



واستمعت النيابة لأقوال المجني عليه بعد تحريره والذي انكر اقوال المتهمين باتجاره بالاثار وقرر انهم قاموا باختطافه داخل سيارة من منطقة حلوان واحتجزوه بذلك المنزل وطوال 6 اشهر كانوا يطعمونه "الخبز" فقط ، وامرت النيابة بحبس 4 متهمين مضبوطين علي ذمة التحقيقات باتهامات اتجار مخدرات وخطف واحتجاز دون وجه حق وتعذيب وسرقة مال عام "طبنجة ميري" ، كما أمرت بضبط واحضار 6 متهمين هاربين.

أحال المستشار حاتم فاضل المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة الكلية 4 متهمين بخطف تاجر سيارات واحتجازه وتعذيبه 6 أشهر متتالية الي المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات في الشق الخاص بالاتجار بالمخدرات واخفاء سلاح ميري مسروق.وأعد المستشار محمد علي حمودة رئيس نيابة الصف أمر احالة المتهمين "محبوسين" في الجزء الخاص باتهامهم بالاتجار بالمخدرات، حيث وجهت لهم النيابة تهمتي الاتجار فى المخدرات عقب ضبط كمية كبيرة من اقراص اموتريل وترامادول وانواع اخري بحوزتهم وحيازة سلاح وذخيرة واخفاء سلاح مسروق عقب العثور على طبنجة ميري مبلغ بسرقتها ابان احداث ثورة 25 يناير بحوزتهم، ونسخت النيابة صورة من التحقيقات في الشق الثاني من القضية الخاص باختطاف المجني عليه وتعذيبه واحتجازه لحين ورود تحريات مصلحة الامن العام حول الواقعة ومدى تورط لواء شرطة سابق في الجريمة.وتعرف المجني عليه خلال التحقيقات التي اجرتها النيابة العامة خلال 7 اشهر كاملة علي 2 من المتهمين قائلا : آه هما دول من اللي كانوا بيعذبوني" وأضاف المجني عليه خلال العرض القانوني انه كان يصاب بحالات اعياء واغماء جراء التعذيب والتعدي عليه بالضرب المبرح من قبل المتهمين فلم يكن يلتفت الي ملامحهم او يتمكن من استيضاحها.وأسفرت التحقيقات التي باشرها محمد سراج مدير نيابة الصف واحمد هلال وكيل اول النيابة ان المتهمين اختطفوا المجني عليه منذ شهر اغسطس الماضي وقاموا باحتجازه داخل منزل أحدهم بالصف وتناوبوا على تعذيبه طوال الستة اشهر حتي عثرت عليه قوات الامن عاريا مقيدا بسلاسل حديدية وفي حالة اعياء جراء التعذيب .