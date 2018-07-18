ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

حاسبات عين شمس تعلن عن البرنامج النهائى لمسابقة Now I See

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 03:39 م
صدى البلد
ابراهيم الديب و مى شاهين


اعلنت كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس عن البرنامج النهائى لمسابقة Computer Vision " Now I See You" التى تنظمها كلية الحاسبات والمعلومات جامعة عين شمس.

وقالت الدكتورة نجوي بدر عميد الكلية ان المسابقة تتنافس بها 8 مجموعات من طلاب كلية الحاسبات على المراكز الثلاثة الأولى، وذلك يوم الثلاثاء 24 يوليو 2018 الساعة 10 ص بقاعة السيمنار الدور الاول بحضور ممثلين لثلاث شركات مميزة والعاملة فى مجال Computer Vision فى السوق المصرى وهم شركة DevisionX و شركة Avidbeam و شركة Sypron Solutions

واعلنت الكلية عن رابط صفحة المسابقة وهو https://www.facebook.com/events/2056214994643262/

ترشيحاتنا

شاهد.. لحظة تحطم طائرة عقب دقائق من إقلاعها في جنوب أفريقيا

حفيد كمال الشناوي نسخة طبق الأصل منه

إعادة مستحقي التموين المستبعدين بالخطأ.. فيديو

تعرف على دافع رئيس البرلمان لتعديل مادة التصويت باللائحة

كاكا يرد على الاتهامات الموجهة لـ نيمار

3 مدن مصرية و2 إماراتية على قائمة أجمل 10 وجهات سياحية بالعالم

الحكومة توافق على تخفيض الحد الأدنى للقبول بالجامعات ٢٪؜

بسبب المخدرات والدعارة والتعدي بالضرب.. هؤلاء الفنانون خلف القضبان

ميسي يعتزم عرقلة خطط ريال مدريد بضم نجم تشيلسي

الداخلية توجه حملات لإزالة التعديات على أراضى الدولة فى 9 محافظات

فيديو.. هدف علي معلول فى شباك تاونشيب البتسواني من أرضية الملعب

ابنة احمد زاهر تشعل إنستجرام بجلسة تصوير

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بث مباشر لعمليات قلب مفتوح بين مصر وأمريكا بمؤتمر دولى بالإسماعيلية

شاهد.. قصر ثقافة جمال عبدالناصر بـ بني مر في ذكرى ثورة يوليو

شاهد.. حقيبة ميلانيا ترامب المفضلة

استوحي مكياجك من هيدي كرم..صور

سعر صادم لحذاء ملكة إسبانيا.. صور

فيديو

طريقة تحضير مكرونة محشية للشيف نجلاء الشرشابي
البترول: نجحنا في توقيع 89 اتفاقية بترولية مع شركات عالمية.. فيديو
بدء حجز الوحدات السكنية فى العاصمة الإدارية..فيديو
الأرصاد تكشف موعد انكسار درجات الحرارة .. فيديو
هالة السعيد: نتفاوض مع الأمم المتحدة على تمويل مشروعات بمصر.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح رفع الدعم عن الطفل الثالث للحد من الزيادة السكانية؟

هل تؤيد مقترح رفع الدعم عن الطفل الثالث للحد من الزيادة السكانية؟