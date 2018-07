حاسبات عين شمس تعلن عن البرنامج النهائى لمسابقة Now I See

اعلنت كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس عن البرنامج النهائى لمسابقة Computer Vision " Now I See You" التى تنظمها كلية الحاسبات والمعلومات جامعة عين شمس.



وقالت الدكتورة نجوي بدر عميد الكلية ان المسابقة تتنافس بها 8 مجموعات من طلاب كلية الحاسبات على المراكز الثلاثة الأولى، وذلك يوم الثلاثاء 24 يوليو 2018 الساعة 10 ص بقاعة السيمنار الدور الاول بحضور ممثلين لثلاث شركات مميزة والعاملة فى مجال Computer Vision فى السوق المصرى وهم شركة DevisionX و شركة Avidbeam و شركة Sypron Solutions



واعلنت الكلية عن رابط صفحة المسابقة وهو https://www.facebook.com/events/2056214994643262/