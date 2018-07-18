ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

أول تعليق من موسكو على اعتقال روسية بتهمة التجسس في واشنطن

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 03:40 م
ماريا بوتينا
ماريا بوتينا
محمد عثمان
علقت وزارة الخارجية الروسية لأول مرة، اليوم الأربعاء، على واقعة اعتقال مواطنة روسية في الولايات المتحدة بتهمة التجسس.

وقالت الناطقة بأسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن موسكو تعتبر اعتقال الروسية ماريا بوتينا، يهدف لتقليل النتائج الإيجابية التي تم التوصل إليها خلال قمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنظيره الروسي، فلاديمير بوتين في العاصمة الفنلندية هلسنكي، وفقًا لوكالة "نوفوستي" الروسية.

ترشيحاتنا

الأهلي يكثف مفاوضات ضم متولي..ويكشف موقف الشحات

نجم الأهلي السابق: بيراميدز لن يحصل على الدوري

فضيحة بيئية.. سمكة نابليون المهددة بالانقراض بـ60 جنيها للكيلو في سوق العبور

نجم الأهلي السابق:رحيل باكا خطأ..والإعارة الأفضل لـ عمرو جمال

مفاجأة صادمة.. ترامب أصدر هذا القرار قبل لقائه ببوتين مباشرة

ميسي يعتزم عرقلة خطط ريال مدريد بضم نجم تشيلسي

الخارجية: مصر تتقدم عالميًا بمؤشر جالوب لإنفاذ القانون والنظام

بسبب المخدرات والدعارة والتعدي بالضرب.. هؤلاء الفنانون خلف القضبان

بسمة بوسيل تغازل تامر حسني بعد طرح عيش بشوقك

رونالدو ليس الأوحد.. 4 أساطير كروية غادرت قلاعها في 2018 .. صور

استوحي مكياجك من هيدي كرم..صور

تعرف على دافع رئيس البرلمان لتعديل مادة التصويت باللائحة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بث مباشر لعمليات قلب مفتوح بين مصر وأمريكا بمؤتمر دولى بالإسماعيلية

شاهد.. قصر ثقافة جمال عبدالناصر بـ بني مر في ذكرى ثورة يوليو

شاهد.. حقيبة ميلانيا ترامب المفضلة

استوحي مكياجك من هيدي كرم..صور

سعر صادم لحذاء ملكة إسبانيا.. صور

فيديو

طريقة تحضير مكرونة محشية للشيف نجلاء الشرشابي
البترول: نجحنا في توقيع 89 اتفاقية بترولية مع شركات عالمية.. فيديو
بدء حجز الوحدات السكنية فى العاصمة الإدارية..فيديو
الأرصاد تكشف موعد انكسار درجات الحرارة .. فيديو
هالة السعيد: نتفاوض مع الأمم المتحدة على تمويل مشروعات بمصر.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح رفع الدعم عن الطفل الثالث للحد من الزيادة السكانية؟

هل تؤيد مقترح رفع الدعم عن الطفل الثالث للحد من الزيادة السكانية؟