أول تعليق من موسكو على اعتقال روسية بتهمة التجسس في واشنطن

علقت وزارة الخارجية الروسية لأول مرة، اليوم الأربعاء، على واقعة اعتقال مواطنة روسية في الولايات المتحدة بتهمة التجسس.



وقالت الناطقة بأسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن موسكو تعتبر اعتقال الروسية ماريا بوتينا، يهدف لتقليل النتائج الإيجابية التي تم التوصل إليها خلال قمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنظيره الروسي، فلاديمير بوتين في العاصمة الفنلندية هلسنكي، وفقًا لوكالة "نوفوستي" الروسية.