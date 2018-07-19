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ديني

الأطرش يوضح حكم الراتب الذي يتقاضاه الموظف إذا لم يكلف بعمل

الخميس 19/يوليه/2018 - 05:18 ص
صدى البلد
عبدالرحمن محمد
أكد الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا أنه يجوز للموظف تقاضي راتبه من جهة عمله حتى ولو كان يذهب العمل ولا يفعل شيئا طالما أن المسئولين بجهة العمل لم يكلفوه بشيء يفعله.

وأضاف لـ" صدى البلد" خلال إجابته عن سؤال "ما حكم الراتب الذي يتقاضاه الموظف إذا لم يكلف بعمل؟"، قائلا: إن كان بقاؤك بلا عمل خلال تلك المدة عن إذن، وعلم من جهة عملك، فلا حرج عليك في الانتفاع بالراتب المدفوع إليك عوضًا عن الفترة التي لم تعمل فيها؛ لأن الأجر قد استقر بالتمكين من منافعك، ولا دخل لك في عدم حصول الاستيفاء.

وتابع: أما إن كان عدم عملك من تلقاء نفسك بأن امتنعت عن العمل، أو نحو ذلك، فلا يجوز لك أخذ الراتب عن الفترة التي لم تعمل فيها، ما لم تأذن لك جهة عملك فيه لأن الراتب يعد سحتا وستطعم أسرتك سحتا، وكل جسم نبت من سحت فالنار أولى به.

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