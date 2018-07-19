الأطرش يوضح حكم الراتب الذي يتقاضاه الموظف إذا لم يكلف بعمل

أكد الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا أنه يجوز للموظف تقاضي راتبه من جهة عمله حتى ولو كان يذهب العمل ولا يفعل شيئا طالما أن المسئولين بجهة العمل لم يكلفوه بشيء يفعله.





وأضاف لـ" صدى البلد" خلال إجابته عن سؤال " ما حكم الراتب الذي يتقاضاه الموظف إذا لم يكلف بعمل؟"، قائلا: إن كان بقاؤك بلا عمل خلال تلك المدة عن إذن، وعلم من جهة عملك، فلا حرج عليك في الانتفاع بالراتب المدفوع إليك عوضًا عن الفترة التي لم تعمل فيها؛ لأن الأجر قد استقر بالتمكين من منافعك، ولا دخل لك في عدم حصول الاستيفاء.



