20 صورة تكشف أناقة بسمة بوسيل

تعد النجمة بسمة بوسيل من أبرز الفنانات اللاتي يتمتعن بأناقة شديدة ويحرصن على الظهور لجمهورهن بإطلالات مختلفة تواكب أحدث صيحات الموضة.



ولكن أبرز ما يميز بسمة بوسيل في عالم الموضة، تنوعها في أغلب إطلالتها وظهورها دائمًا بأحدث صيحات الموضة، حيث تجمع بين الإطلالات الكاجوال والمغربية التي تتميز تصميماتها بنقوشات الورد الناعمة.



لذلك نقدم لكي في هذا التقرير 20 صورة من تصاميم وإطلالات بسمة بوسيل زوجة الفنان تامر حسني التي اعتزالت الغناء، واتجهت إلى تصميم الملابس وعالم الموضة، لتستوحي منها إطلالتك.