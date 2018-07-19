نائب الغربية يحصل على موافقة الأوقاف برصف طرق 3 عزب

حصل النائب عبدالمنعم شهاب، عضو مجلس النواب عن دائرة الغربية، على موافقة وزير الأوقاف والمحافظ بشأن رصف المرحلة الأولى من الطرق المؤدية إلى عزب أبو لبدة والفيشاوي وقيصر، على أن يتم الانتهاء من المراحل الأخرى خلال الفترة المقبلة.





وأكدت هندسة الأعيان بهيئة الأوقاف المصرية في ردها على النائب أنها وافقت على رصف الطريق لأن ذلك سيجعل صقع الأرض أفضل بكثير من موضعها الحالي بشرط أن يتم الالتزام بعرض الطريق كما هو الآن دون عمل توسعات أو التعدي على أرض الوقف، حيث أن الطريق بالكامل ضمن أرض الوقف الخيري.



