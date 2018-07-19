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برلمان

نائب الغربية يحصل على موافقة الأوقاف برصف طرق 3 عزب

الخميس 19/يوليه/2018 - 01:13 ص
النائب عبد المنعم
النائب عبد المنعم شهاب
أحمد أيمن
حصل النائب عبدالمنعم شهاب، عضو مجلس النواب عن دائرة الغربية، على موافقة وزير الأوقاف والمحافظ بشأن رصف المرحلة الأولى من الطرق المؤدية إلى عزب أبو لبدة والفيشاوي وقيصر، على أن يتم الانتهاء من المراحل الأخرى خلال الفترة المقبلة.

وأكدت هندسة الأعيان بهيئة الأوقاف المصرية في ردها على النائب أنها وافقت على رصف الطريق لأن ذلك سيجعل صقع الأرض أفضل بكثير من موضعها الحالي بشرط أن يتم الالتزام بعرض الطريق كما هو الآن دون عمل توسعات أو التعدي على أرض الوقف، حيث أن الطريق بالكامل ضمن أرض الوقف الخيري. 

يأتي ذلك استجابة لطلبات الإحاطة التي تقدم بها النائب في هذا الشأن إلى الدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان لتوجيهه إلى وزير الأوقاف استنادا إلى حكم المادة (133) من الدستور (234) من اللائحة الداخلية للمجلس.

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