وزير الكهرباء: لا ندعي وصول الخدمة لـ ١٠٠% ونعمل على تحسينها

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، إن استراتيجية الوزراء تتجه نحو العدادات مسبوقة الدفع والتي تعمل بالكارت المشحون، لافتا إلى أن هناك مشروعا ينفذ الآن لتنفيذ ٢٥٠ ألف عداد ذكي لتلافي العديد من مشاكل العدادات الحالية.



وقال شاكر ، خلال تصريحات صحفيه بمجلس الوزراء، إننا نزداد من مليون الي مليون ونصف مليون عداد سنويا، لافتا إلى أنه لابد من تغطية كل الطلبات القديمة والخاصه بتركيب العدادات قبل الطلبات الجديدة، لافتا إلى أن الوزارة لديها خطة لزيادة الدخل القومية من خلال المشروعات القومية.



وأوضح اننا نعمل تحسين الخدمة للمواطن، لافتا إلى أننا نتوقع إدخال ٦الاف كيلو متر عن الموجود سابقا ويعد هذا نقلة نوعية لتحسين مستوي الخدمة للمواطن، مشيرا إلى أننا لا ندعي ان الخدمة وصلت الي ١٠٠ % " ولكن نعمل على تحسين الشبكات للوصول لخدمة أفضل.