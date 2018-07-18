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اقتصاد

شعبة الذهب تتوقع تراجع الأسعار.. وتؤكد: الوقت مناسب للشراء

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 03:51 م
صدى البلد
آية الجارحي
توقع إيهاب واصف، نائب رئيس شعبة الذهب بالغرف التجارية، استمر وتيرة تراجع أسعار الذهب بسبب ثبات سعر الدولار، لافتا إلى أن التغييرات في سعر الدولار من شأنها إحداث ارتفاعا في سعر الذهب .

وأضاف نائب رئيس شعبة الذهب في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أن أسعار الذهب شهدت وتيرة من التراجعات ليسجل أدنى سعر له منذ عام تقريبا، لافتا إلى أن الوقت الحالي هو الأفضل للشراء .

وكانت قد شهدت أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم، انخفاضا بنحو 3 جنيهات، عقب تراجع بالأمس بلغ 7 جنيهات.

وسجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 614 جنيها للجرام مقابل 617 جنيهًا للجرام، وعيار 18 سجل 526.85 جنيهًا للجرام مقابل 524.85 جنيه للجرام.

وبلغ سعر عيار 24 قيمة 701.70 جنيه للجرام مقابل 706.15 جنيهً للجرام، وعيار 14 سجل 404 جنيها للجرام 407 جنيهات للجرام، وسجل الجنيه الذهب قيمة 4.912، وسجل السعر العالمي نحو 1223 دولارا للأوقية.

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