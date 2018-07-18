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تعليم

تنسيق الجامعات 2018..خريطة كليات الإعلام الخاصة والأهلية

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 03:38 م
صدى البلد
ابراهيم الديب و مى شاهين

ينشر موقع "صدى البلد" الإخباري قائمة كليات الاعلام بالجامعات الخاصة والأهلية في مصر، وذلك في إطار الخدمة الطلابية الذي يقدمها الموقع بتنسيق العام الجامعي 2018/2019.

وفي هذا الصدد يبلغ عدد الجامعات الخاصة في مصر 24 جامعة بالإضافة 5 جامعات إنشئت وفقا لاتفاقيات مشتركه أو قانون خاص، حيث توجد كليات الإعلام بجامعات 6 أكتوبر، وجامعة النهضة ببني سويف، وجاممعة فاروس بالإسكندرية، وجامعة سيناء، وجامعة مصر الدولية، والجامعة الأمريكية بالقاهرة، وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والجامعة الألمانية بالقاهرة، وجامعة الأهرام الكندية.

كما توجد كليات إعلام بالجامعات الأتية: جامعة أكتوبر للعلوم الجديدة والآداب Msa, والجامعة البريطانية بالقاهرة، والجامعة الأكاديمية العربية لعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى الحديثة، والجامعة العربية المفتوحه.


ومن المقرر تطبيق نظام الشرائح وفقًا لمجاميع الطلاب فى الثانوية العامة على أن تبدأ الشريحة الأولى يوم 29/7/2018 حتى 8/8/2018، والشريحة الثانية 9/8/2018 حتى آخر أغسطس المقبل، بحيث يكون الحد الأدنى للتقدم للطلاب المصريين على النحو التالى: 95% الطب البشرى، و90% كليات (طب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعى)، و80% الهندسة، و70% كليتا (الفنون التطبيقية/ العلوم الطبية التطبيقية)، و 70% كليتا (علوم الحاسب/ التكنولوجيا الحيوية)، و60% كليات (الاقتصاد والعلوم السياسية/ الإدارة)، و 62% كليات (اللغات والترجمة، الإعلام)، و 55% باقى الكليات.

كما تشمل قواعد التنسيق والقبول أيضًا مراعاة أن يقدم الطالب صورة معتمدة وموثقة من المستندات والشهادات الحاصل عليها عند التقدم للجامعة التى يرغب فى الالتحاق بها، مرفق بها ايصال من مكتب التنسيق الرئيسى يفيد باستلام المكتب لأصول الشهادات والمستندات.

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