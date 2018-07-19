الأولى علمي علوم بجنوب سيناء: قدوتي الجراح العالمي مجدي يعقوب

قالت نهال مصطفى عبد العزيز زيادة، الأولى على الثانوية العامة شعبة علمى "العلوم" من مدرسة شرم الشيخ الرسمية للغات، إنها تتخذ الجراح العالمى مجدى يعقوب قدوتها، وتتمنى أن تصبح مثله فى الطب.





وأشارت " عبد العزيز"، إلى أنها تتمنى عودة السياحة مرة أخرى لشرم الشيخ، حيث إن المدينة رائعة الجمال ولا يوجد مكان مثلها في العالم وطالبت برحلات للطلبة المتفوقين للمدن السياحية والتسويق لها من خلال تلك الرحلات.





وأضافت الأولى على الثانوية العامة، أن سر تفوقها المذاكرة هو أول بأول وعدم تأجيل مذاكرة الدروس، وحل امتحانات بشكل يومى، وتكثيف حل الامتحانات قبل نهاية العام الدراسي، وكشفت عن أنه كانت تخرج لبعض الوقت بعد انتهاء ساعات المذاكرة.





واختتمت حديثها بأن الفضل في تفوقها يرجع لوالديها ولمدرسي مدرستها بشرم الشيخ.