الغضبان: بورسعيد دخلت عصر المشروعات الصناعية الكبرى

أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن المحافظة شهدت في الفترة الأخيرة نقلة نوعية كبيرة في مجال التنمية الصناعية، حيث بدأت المشروعات الصناعية الكبري تظهر على أرض الواقع في المحافظة من خلال خمسة مشروعات عملاقة في مجالات إنتاج إطارات السيارات وجنوط السيارات وأواني الطهي ومصنع إنتاج اللمبات الموفرة ومصنع إنتاج الزيوت باستثمارات تتجاوز 2 مليار جنيه وتوفر أكثر من خمسة آلاف فرصة عمل وسيشهد العام الحالي بدء الإنتاج لعدد من هذه المشروعات.



وأضاف المحافظ أن التنوع الموجود في المشروعات الصناعية القائمة ببورسعيد من إنتاج الملابس الجاهزة والصناعات الالكترونية والغذائية والكيميائية وغيرها وفتح المجال لتلقي المحافظة المزيد من طلبات الاستثمار وإقامة المشروعات الكبرى المثيلة للاستفادة من الموقع المتميز لبورسعيد والتي تمتلك ميناءين عملاقين يلعبان دورا أساسيا في تنمية حركة الصادرات واستيراد مستلزمات الانتاج لهذه المشروعات.



وأشار إلى أن خطة المحافظة تعتمد على تعظيم دور المشروعات الصناعية الصغيرة لفتح المجال امام الشباب لخوض هذه التجربة وتكوين اجيال جديدة من صغار المستثمرين، وهناك مخطط لتنفيذ المجمع الثاني للصناعات الصغيرة بالمحافظة ويضم 66 مصنعا بعد نجاح تجربة المجمع الأول الذي يضم 58 مصنعا بدأ العديد منها في الإنتاج والتصدير للاسواق المحلية والعربية والأوروبية.



وهناك المجمع الثالث للصناعات الصغيرة الذي أقامته هيئة التنمية الصناعية جنوب بورسعيد وسيتم افتتاحة قريبا وبذلك ستكون بورسعيد صاحبة التميز في اقامة المشروعات الصناعية ذات الاستثمارات العالمية العملاقة في شرق بورسعيد إلى جانب الاستثمارات والصناعات الوطنية داخل مدينة بورسعيد نفسها.