ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

الغضبان: بورسعيد دخلت عصر المشروعات الصناعية الكبرى

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 05:25 م
اجتماع
اجتماع
كتب محمد الغزاوى
أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن المحافظة شهدت في الفترة الأخيرة نقلة نوعية كبيرة في مجال التنمية الصناعية، حيث بدأت المشروعات الصناعية الكبري تظهر على أرض الواقع في المحافظة من خلال خمسة مشروعات عملاقة في مجالات إنتاج إطارات السيارات وجنوط السيارات وأواني الطهي ومصنع إنتاج اللمبات الموفرة ومصنع إنتاج الزيوت باستثمارات تتجاوز 2 مليار جنيه وتوفر أكثر من خمسة آلاف فرصة عمل وسيشهد العام الحالي بدء الإنتاج لعدد من هذه المشروعات. 

وأضاف المحافظ أن التنوع الموجود في المشروعات الصناعية القائمة ببورسعيد من إنتاج الملابس الجاهزة والصناعات الالكترونية والغذائية والكيميائية وغيرها وفتح المجال لتلقي المحافظة المزيد من طلبات الاستثمار وإقامة المشروعات الكبرى المثيلة للاستفادة من الموقع المتميز لبورسعيد والتي تمتلك ميناءين عملاقين يلعبان دورا أساسيا في تنمية حركة الصادرات واستيراد مستلزمات الانتاج لهذه المشروعات.

وأشار إلى أن خطة المحافظة تعتمد على تعظيم دور المشروعات الصناعية الصغيرة لفتح المجال امام الشباب لخوض هذه التجربة وتكوين اجيال جديدة من صغار المستثمرين، وهناك مخطط لتنفيذ المجمع الثاني للصناعات الصغيرة بالمحافظة ويضم 66 مصنعا بعد نجاح تجربة المجمع الأول الذي يضم 58 مصنعا بدأ العديد منها في الإنتاج والتصدير للاسواق المحلية والعربية والأوروبية.

وهناك المجمع الثالث للصناعات الصغيرة الذي أقامته هيئة التنمية الصناعية جنوب بورسعيد وسيتم افتتاحة قريبا وبذلك ستكون بورسعيد صاحبة التميز في اقامة المشروعات الصناعية ذات الاستثمارات العالمية العملاقة في شرق بورسعيد إلى جانب الاستثمارات والصناعات الوطنية داخل مدينة بورسعيد نفسها.

ترشيحاتنا

الزمالك يوثق عقد باسم مرسي..ومرتضى يتخذ قرارين بشأنه

نجم الأهلي السابق: بيراميدز لن يحصل على الدوري

حسن المستكاوي يعلق على فوز الاهلي امام تاونشيب البتسواني

الأرصاد تكشف موعد انكسار درجات الحرارة .. فيديو

وزير الكهرباء يعلن مفاجأة بشأن الفواتير

مي سليم تعلق بعد طلاقها من وليد فواز

20 صورة تكشف أناقة بسمة بوسيل

الزمالك يعلن موعد انضمام فرجاني ساسي

مستبعدو الزمالك يؤدون تدريبات تأهيلية وبدنية بالنادي ..صور

إيفانكا ترامب تتألق بإطلالة أنيقة.. صور

رسميا.. مكتب رئيس فرنسا يرد على الانتقادات بشأن حافلة المنتخب

نجم ريال مدريد السابق: صلاح لن يحصل على جائزة أفضل لاعب لهذا السبب

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أوروبيون عاشوا بها..لماذا يقتل المسئولون أحلام قرية تونس..فيديو

مفاجأة .. شبيه الرئيس الامريكى دونالد ترامب سيدة روسية

بث مباشر لعمليات قلب مفتوح بين مصر وأمريكا بمؤتمر دولى بالإسماعيلية

شاهد.. قصر ثقافة جمال عبدالناصر بـ بني مر في ذكرى ثورة يوليو

شاهد.. حقيبة ميلانيا ترامب المفضلة

فيديو

طريقة تحضير مكرونة محشية للشيف نجلاء الشرشابي
البترول: نجحنا في توقيع 89 اتفاقية بترولية مع شركات عالمية.. فيديو
بدء حجز الوحدات السكنية فى العاصمة الإدارية..فيديو
الأرصاد تكشف موعد انكسار درجات الحرارة .. فيديو
هالة السعيد: نتفاوض مع الأمم المتحدة على تمويل مشروعات بمصر.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح رفع الدعم عن الطفل الثالث للحد من الزيادة السكانية؟

هل تؤيد مقترح رفع الدعم عن الطفل الثالث للحد من الزيادة السكانية؟