افتتاح فعاليات مؤتمر قسم الباثولوجيا الإكلينيكية بطب المنصورة

افتتحت اليوم الأربعاء فعاليات المؤتمر الحادى عشر لقسم الباثولوجيا الاكلينيكية، الذى يقام تحت رعاية كل من الدكتور أحمد الشعراوى محافظ الدقهلية، والدكتور محمد حسن القناوى رئيس جامعة المنصورة، والتى تستمر لمدة يومى ١٨ و ١٩ يوليو ٢٠١٨ بمدرج الدكتور ابراهيم ابو النجا بكلية الطب جامعة المنصورة.



ويهدف المؤتمر إلى تحقيق سبل التعاون والتكامل ببن المعامل والاقسام الاكلينيكية الاخرى فى المجال الطبى بالاضافة الى عرض العديد من الاوراق البحثية الجديدة وآخر المستجدات فى طرق التشخيص والعلاج.



كما يتمثل الجديد الذى سيقدم خلال هذا المؤتمر فى استعراض عدد من الاوراق البحثية التى تتناول موضوعات جديدة مثل التغذية وعلاقتها بأمراض الشرايين التاجية ، والاستخدامات الجديدة للخلايا الجذعية بالمجال الطبى، الخلايا الجذعية من الحبل السرى ، التأثير المضاد للميكروب الخاص بعسل النحل، التشخيص الجزيئى لسرطان القولون ، طرق تشخيص امراض وأورام الدم عن طريق الجينات الوراثية.



كما تم تقديم ٣٩ ورقة بحثية للمؤتمر الذى تقام على هامشه ٤ ورش عمل خاصة بالتحاليل الطبية ويحاضر بالمؤتمر نخبة من اساتذة الطب بالجامعات المختلفة وأطباء القوات المسلحة والجامعة الامريكية بمختلف التخصصات الطبية بمشاركة لفيف من الاطباء من كليات الطب بجامعات المنصورة وطنطا وبنها والزقازيق و المنوفية و الفيوم و عين شمس والقصر العينى والاسكندرية وجامعة الازهر ووزارة الصحة والتأمين الصحى ونقابة الاطباء، بالاضافة الى كل من الدكتور محمد نبيل صبرى مدير مركز النانو تكنولوجى بجامعة المنصورة ، والدكتور حسن الفوال عميد كلية العلوم بالجامعة الامريكية ، والدكتور ابراهيم الزيات نقيب الاطباء بالدقهلية.



وأشار الدكتور اسامة الباز الى تطوير قسم الباثولوجيا الاكلينيكية ومعامله من اجل راحة المرضى حيث تم تطوير معامل الانسجة والوراثة واعتماد معامل القسم بمستشفى الطوارئ والاورام ومعمل النزف والتجلط، مؤكدا أن القسم يهدف الى انشاء اول مركز للعلاج بالخلايا الجذعية وأول مركز للعلاج الموجه.



ويرى الدكتور السعيد عبد الهادى، ان تطوير معامل قسم الباثولوجيا الاكلينيكية أدى الى تطور الممارسة المعملية بالقسم الذى تطور نمط العمل به بحيث يمكن الان الحصول على نتيجة عينة بعد سحبها بدقائق قليلة.



ونوه الدكتور أشرف سويلم، بدعم الجامعة للمشروعات البحثية حتى يتوفر مناخ الاستقرار للباحث لكى يتمكن من اداء البحث بكفاءة وبالتالى تعود نتائج تطبيقه على المجتمع بالنفع حيث رصد مجلس الدراسات العليا بالجامعة مبلغ ٣٠٠ الف جنيه لدعم مشروعات بحثية يقوم بها باحثون من جامعة المنصورة.



وأشاد الدكتور اشرف عبد الباسط بتطور الجانب البحثى بقسم الباثولوجيا الاكلينيكية مثنيا على جهد الدكتور اسامة الباز فى الارتقاء بكافة الاماكن التى عمل بها.



وأعرب الدكتور أحمد الشعراوى، عن سعادته بحضور هذا المؤتمر وبالتنظيم الجيد من القائمين عليه وطالب بانشاء قسم طب المعامل ليضم اقسام نقل العدوى الميكرو بيولوجى والباثولوجيا الاكلينيكية من اجل تطوير عمل هذه الاقسام حتى تتطور الخدمة المقدمة للمرضى.



حضر افتتاح المؤتمر كل من الدكتور احمد الشعراوى محافظ الدقهلية، والدكتور اشرف عبد الباسط نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور اشرف سويلم نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ، والدكتور السعيد عبد الهادى عميد طب المنصورة ، والدكتور اسامة الباز استاذ ورئيس قسم الباثولوجيا الاكلينيكية بطب المنصورة ورئيس المؤتمر، والدكتورة ريهام الفرحاتى استاذ الباثولوجيا الاكلينيكية بطب المنصورة وسكرتير المؤتمر ، والدكتور زياد توحيد استاذ الباثولوجيا الاكلينيكية المساعد بطب المنصورة ومقرر المؤتمر بالاضافة لعدد من اعضاء هيئة التدريس بقسم الباثولوجيا الاكلينيكية ومعاونيهم بمختلف الجامعات المشاركة فى المؤتمر.