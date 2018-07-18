ختام اختبارات الموهوبين رياضيا في كفر الشيخ.. فيديو وصور

اختتمت فعاليات واختبارات الموهوبين رياضيًا بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، والتي أقيمت في إستاد كفر الشيخ الرياضي بإشراف هيئة الرقابة الإدارية بالتعاون بين مديريتي الشباب والرياضة والتربية والتعليم، حيث شارك 61 متسابقًا اليوم، بينما غاب 14 متسابقًا عن أداء الاختبارات.
وأجريت اختبارات التايكوندو في شفافية تامة من خلال طاقم تحكيمي من الاتحاد المصري للتايكندو "منطقة الإسكندرية"، وبحضور محمد عبد المقصود، وكيل وزارة الشباب والرياضة، وأحمد الوكيل، وكيل مديرية الشباب والرياضة ومندوب من فرع الرقابة الإدارية.
من جانبه، قال محمد عبد المقصود، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، لـ"صدى البلد" إن الاختبارات أجريت في 3 ألعاب رياضية فقط هي كرة السلة وألعاب القوى والتايكوندو، مشيرًا إلى مشاركة 3284 متسابقًا في بداية الاختبارات في فبراير الماضي، حيث وصل إلى التصفيات النهائية منهم 134 لاعبًا ولاعبة.