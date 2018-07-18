ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

ختام اختبارات الموهوبين رياضيا في كفر الشيخ.. فيديو وصور

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 05:49 م
صدى البلد
محمود زيدان
اختتمت فعاليات واختبارات الموهوبين رياضيًا بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، والتي أقيمت في إستاد كفر الشيخ الرياضي بإشراف هيئة الرقابة الإدارية بالتعاون بين مديريتي الشباب والرياضة والتربية والتعليم، حيث شارك 61 متسابقًا اليوم، بينما غاب 14 متسابقًا عن أداء الاختبارات.

وأجريت اختبارات التايكوندو في شفافية تامة من خلال طاقم تحكيمي من الاتحاد المصري للتايكندو "منطقة الإسكندرية"، وبحضور محمد عبد المقصود، وكيل وزارة الشباب والرياضة، وأحمد الوكيل، وكيل مديرية الشباب والرياضة ومندوب من فرع الرقابة الإدارية.

من جانبه، قال محمد عبد المقصود، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، لـ"صدى البلد" إن الاختبارات أجريت في 3 ألعاب رياضية فقط هي كرة السلة وألعاب القوى والتايكوندو، مشيرًا إلى مشاركة 3284 متسابقًا في بداية الاختبارات في فبراير الماضي، حيث وصل إلى التصفيات النهائية منهم 134 لاعبًا ولاعبة.
ختام اختبارات الموهوبين رياضيا في كفر الشيخ.. فيديو وصور
ختام اختبارات الموهوبين رياضيا في كفر الشيخ.. فيديو وصور
ختام اختبارات الموهوبين رياضيا في كفر الشيخ.. فيديو وصور
ختام اختبارات الموهوبين رياضيا في كفر الشيخ.. فيديو وصور
ختام اختبارات الموهوبين رياضيا في كفر الشيخ.. فيديو وصور
ختام اختبارات الموهوبين رياضيا في كفر الشيخ.. فيديو وصور
ختام اختبارات الموهوبين رياضيا في كفر الشيخ.. فيديو وصور
ختام اختبارات الموهوبين رياضيا في كفر الشيخ.. فيديو وصور
ختام اختبارات الموهوبين رياضيا في كفر الشيخ.. فيديو وصور

ترشيحاتنا

3 جنيهات تراجعا في سعر الذهب بمصر اليوم

رسميا.. مكتب رئيس فرنسا يرد على الانتقادات بشأن حافلة المنتخب

مفاجأة .. شبيه الرئيس الامريكى دونالد ترامب سيدة روسية

منة فضالي: ملابسي على البحر ليست جريئة

الأرصاد تكشف موعد انكسار درجات الحرارة .. فيديو

رسميا.. الزمالك يتعاقد مع لاعب وسط فاركو

أول تعليق من موسكو على اعتقال روسية بتهمة التجسس في واشنطن

شاهد.. لحظة تحطم طائرة عقب دقائق من إقلاعها في جنوب أفريقيا

مي سليم تعلق بعد طلاقها من وليد فواز

علي جمعة: صلاة الفتاة بالبنطلون الضيق غير جائز شرعاً .. فيديو

وليد فواز يعلن رسميا انفصاله النهائى عن مى سليم

طالبة تتفق مع خطيبها لخطفها وطلب فدية نصف مليون جنيه من والدها

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أوروبيون عاشوا بها..لماذا يقتل المسئولون أحلام قرية تونس..فيديو

مفاجأة .. شبيه الرئيس الامريكى دونالد ترامب سيدة روسية

بث مباشر لعمليات قلب مفتوح بين مصر وأمريكا بمؤتمر دولى بالإسماعيلية

شاهد.. قصر ثقافة جمال عبدالناصر بـ بني مر في ذكرى ثورة يوليو

شاهد.. حقيبة ميلانيا ترامب المفضلة

فيديو

طريقة تحضير مكرونة محشية للشيف نجلاء الشرشابي
البترول: نجحنا في توقيع 89 اتفاقية بترولية مع شركات عالمية.. فيديو
بدء حجز الوحدات السكنية فى العاصمة الإدارية..فيديو
الأرصاد تكشف موعد انكسار درجات الحرارة .. فيديو
هالة السعيد: نتفاوض مع الأمم المتحدة على تمويل مشروعات بمصر.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح رفع الدعم عن الطفل الثالث للحد من الزيادة السكانية؟

هل تؤيد مقترح رفع الدعم عن الطفل الثالث للحد من الزيادة السكانية؟