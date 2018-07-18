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محافظات

حملة لإزالة الأقفاص السمكية بمياه نهر النيل بالمحمودية..صور

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 05:28 م
ازالة الاقفاص السمكية
ازالة الاقفاص السمكية
جمالات الدمنهورى
أكدت المهندسة نادية عبده المكلفة بتسيير اعمال محافظة البحيرة على إستمرار الحملات المكبرة لإزالة الأقفاص السمكية المخالفة الموجودة بنهر النيل فرع رشيد أمام مدينة المحمودية بالبحيرة وسواحل محافظة كفر الشيخ بتضافر جهود الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظتين و بالتنسيق مع شرطة المسطحات المائية وإدارة حماية النيل بوزارة الرى للحفاظ على البيئة البحرية ومياة النيل من التلوث وردع المخالفين وتأكيد هيبة الدولة

وأشارت فى بيان اعلامي الى تنفيذ حملة مكبرة لمدة 3 أيام لإزالة الأقفاص السمكية من حدود قرية اللوية بالبحيرة والسالمية بكفر الشيخ حتى حدود كوبرى إدفينا مرورا بكوبرى فوة بنطاق مركز المحمودية بقيادة المهندس حازم الأشمونى ـ السكرتير العام المساعد واللواء جمال متولى ـ مساعد مدير أمن البحيرة و قيادات شرطة المسطحات المائية و مسئولى حماية نهر النيل بوزارة الرى

وفى نفس السياق قامت حملة مماثلة بقيادة محافظ كفر الشيخ والقيادات الأمنية لإزالة الأقفاص السمكية الموجودة قبالة محافظة كفر الشيخ على طول خط السير السابق

أسفرت عن إزالة عدد 15 قفصا سمكيا فى المسافة من قرية اللوية حتى كوبرى فوة بالمحمودية حيث تستكمل الحملة التى لاقت قبولا وإستحسانا لدى المواطنين أعمالها من الغد بمواقع أخرى لإزالة كافة الأقفاص السمكية الموجودة بنهر النيل أمام مركز ومدينة المحمودية ومحافظة كفر الشيخ
حملة لإزالة الأقفاص السمكية بمياه نهر النيل بالمحمودية..صور
حملة لإزالة الأقفاص السمكية بمياه نهر النيل بالمحمودية..صور
حملة لإزالة الأقفاص السمكية بمياه نهر النيل بالمحمودية..صور
حملة لإزالة الأقفاص السمكية بمياه نهر النيل بالمحمودية..صور
حملة لإزالة الأقفاص السمكية بمياه نهر النيل بالمحمودية..صور
حملة لإزالة الأقفاص السمكية بمياه نهر النيل بالمحمودية..صور
حملة لإزالة الأقفاص السمكية بمياه نهر النيل بالمحمودية..صور
حملة لإزالة الأقفاص السمكية بمياه نهر النيل بالمحمودية..صور

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