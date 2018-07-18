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أخبار العالم

3 مدن مصرية و2 إماراتية على قائمة أجمل 10 وجهات سياحية بالعالم

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 04:14 م
مدينة شرم الشيخ
مدينة شرم الشيخ
على صالح
تصدرت 7 مدن عربية، قائمة أفضل 10 وجهات سياحية في الشرق الأوسط، وفقا لموقع السفر والسياحة الشهير "تريب أدفيزور" مؤخرا، بناء على ترشيحات السياح الذين أجمعوا على أن هذه الأماكن هي الأفضل للزيارة في الشرق الأوسط.

حيث احتلت مدينة دبي الخليجية القائمة، التي كتب الموقع عنها بأنها "الوجهة التي تمزج بين الثقافة الحديثة والتاريخ والمغامرة، مع التسوق والترفيه على مستوى عالمي".

فيما احتلت مدينة الغردقة المصرية على البحر الاحمر المركز الثاني، ووصفها موقع "تريب أدفيزور" بإنها أصبحت منتجعا مزحما طوال العام، بفضل شعابها المرجانية المذهلة، ومياهها ما يؤهلها لأن تكون أفضل مواقع الغطس في العالم.

وجاءت بالمركز الرابع، مدينة شرم الشيخ تلتها القدس في المركز الخامس، لاعتبارها من الأماكن الأثرية والتاريخية العريقة.

واحتلت القاهرة المركز السادس، تلتها إمارة أبوظبي في المركز السابع.

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