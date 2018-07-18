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أخبار البلد

مكرم تشارك في المنتدى الإسلامي المسيحي بحضور شيخ الأزهر

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 04:22 م
صدى البلد
سعيد العربي
شاركت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالمنتدى الإسلامي المسيحي في إنجلترا بحضور فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والأنبا أنجيلوس كبير الأساقفة في لندن، وشهد اللقاء استعراض أنشطة "منتدى شباب صناع السلام"، وما تواجهه الأديان من تحديات ومخاطر يجب للتصدي لها.

من جانبها، قالت السفيرة نبيلة مكرم، إن اللقاء تناول التشاور فيما يتعلق بقضايا الجهل وسبل القضاء عليه، وكذلك ضرورة التعرف على الديانات الأخرى واحترام تعاليمها، ونشر روح المحبة والإخاء عن طريق إبراز القيم الإنسانية السامية، وأهمية الإجماع على النقاط المشتركة بين الديانات المختلفة ونبذ أية خلافات تعوق هذا الاتجاه.

وأضافت وزيرة الهجرة، أن الجميع على وعي تام بخطورة ما تواجهه الأديان من جهل وعدم معرفة بأصولها والتحريف في المضامين المتعارف عليها، وما يمثله هذا الخطر من تحد يجب تضافر الجهود ضده لمواجهته والقضاء عليه، مشيرة إلى إجماع الحضور على حتمية التصدي للأفكار المتطرفة والمغلوطة ووقف عمليات التشويه التي تتعرض لها الأديان السماوية من إلصاق لأفكار تكفيرية وغيرها.

وأعربت مكرم، عن سعادتها بالمشاركة في هذا اللقاء واستعراض النموذج المصري الذي لا يشهد أي نوع من أنواع التفرقة بين أطيافه، والاعتزاز بالقيم المجتمعية المتأصلة في نفوس مختلف المصريين والقائمة على التلاحم والمحبة وكذلك إعلاء اسم مصر عاليا.

وجاء هذا اللقاء في ضوء مشاركة السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بفاعليات "منتدى شباب صناع السلام" بالمملكة المتحدة، الذي ينظمه الأزهر الشريف بالتعاون مع مجلس حكماء المسلمين وأسقفية كانتربري البريطانية، عقب تلقيها دعوة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.

ومن المقرر أن تشارك السفيرة نبيلة مكرم في ورشة عمل للطلاب بحضور فضيلة الإمام الأكبر ورئيس الأساقفة، وحضور عرض نسخة تاريخية للمصحف الشريف من جامعة برمنجهام البريطانية، ثم حفل الختام بقصر لامبيث.

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