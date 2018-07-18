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ديني

شيخ الأزهر يطلع على أقدم مخطوطة للقرآن الكريم في العالم

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 03:47 م
صدى البلد
محمد شحتة
تفقد الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رئيس مجلس حكماء المسلمين، اليوم الأربعاء، في "قصر لامبث" مقر إقامته في لندن، أقدم مخطوطة للقرآن الكريم في العالم، وهي من مقتنيات جامعة برمنجهام البريطانية.

وفي لفتة تكريم للإمام الأكبر، تم نقل المخطوطة إلى "قصر لامبث"، مقر أسقفية كانتربري، كي يتسنى للإمام الأكبر الاطلاع عليها، حيث قدمت إحدى باحثات جامعة برمنجهام شرحا لتاريخ المخطوطة وتفاصيل العثور عليها، والدراسات التي خضعت عليها، وانتهت إلى أنها تعود إلى النصف الأول من القرن الهجري الأولى، وأنها الأقدم من نوعها في العالم.

وتضم المخطوطة آيات من سور الكهف ومريم وطه، مكتوبة بالخط الحجازي المائل، وقد تم العثور عليها قبل 70 عاما.

وكان شيخ الأزهر قد وصل الخميس الماضي إلى بريطانيا في زيارة تستمر عدة أيام، للمشاركة في فعاليات "منتدى شباب صناع السلام"، الذي ينظمه الأزهر الشريف، بالتعاون مع مجلس حكماء المسلمين، وأسقفية كانتربري البريطانية.

وأجرى الإمام الأكبر ود.جاستن ويلبي، كبير أساقفة كانتربري، أمس الثلاثاء، نقاشا مفتوحا مع الطلاب المشاركين في المنتدى، دار حول دور القيادات الدينية في صنع السلام العالمي وترسيخ قيم التعايش وقبول الآخر.

ويشارك في المنتدى 25 شابًّا من أوروبا، قامت باختيارهم أسقفيَّة كانتربري بلندن، و 25 شابًّا من العالم العربي، قام باختيارهم الأزهر الشريف ومجلس حكماء المسلمين من عدة دول عربية، مع الحرص على تنوع مشاربهم الدينية والتعليمية والثقافية، بما يعكس ثراء الشرق وتعدد جذوره الفكرية والثقافية.

ويهدف منتدى "شباب صناع السلام" إلى بناء فريق عالمي من الشباب الواعد الساعي للسلام، وذلك للمشاركة في مبادرات وفعاليات يدعمها الأزهر الشريف ومجلس حكماء المسلمين بالتعاون مع أسقفية كانتربري، بحيث يتم تنفيذها من قبل هؤلاء الشباب وأقرانهم حول العالم من أجل بناء عالم أفضل يعيش فيه الجميع بخير وسلام.
شيخ الأزهر يطلع على أقدم مخطوطة للقرآن الكريم في العالم
شيخ الأزهر يطلع على أقدم مخطوطة للقرآن الكريم في العالم
شيخ الأزهر يطلع على أقدم مخطوطة للقرآن الكريم في العالم

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