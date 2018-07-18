البرازيلي كورونادو آخر صفقات الشارقة الإماراتي

غادر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشارقة الإماراتي في الثامنة من صباح اليوم، إلى ألمانيا لإقامة المعسكر الإعدادي الخارجي الذي يشتمل على مرحلتين، وتستضيف مدينة دوسلدورف الألمانية، المرحلة الأولى حتى 30 يوليو الجاري، ثم يسافر الفريق إلى هولندا للمرحلة الثانية، والتي تستمر حتى 10 أغسطس المقبل.



فيما عقدت إدارة نادي الشارقة مؤتمرًا صحافيًا مساء أمس، للإعلان عن التعاقد مع 6 لاعبين جدد، وهم مايد محسن مصبح، محمد الشحي، محمد سالم الظاهري، فوزي فايز، والمحترفان الأجنبيان البرازيلي ايغور كورونادو قادمًا من نادي باليرمو الإيطالي الذي ظهر أمس لأول مرة للإعلام وهو آخر وأحدث صفقات الشارقة، وريان مينديز لاعب الرأس الأخضر، قادمًا من نادي قيصري سبور التركي.



قال سالم بن عبيد الشامسي رئيس النادي: «حددنا هدفًا من قبل سنة من خلال استراتيجية مدتها 3 سنوات، وتجاوزنا الثلث، والمؤشرات طيبة ومرضية، والنادي يحمل اسم الشارقة العزيز علينا، والدعم الذي نلقاه من حاكم الشارقة وسمو ولي العهد ونائب حاكم الشارقة، كبير، ونحن محظوظون بأن حاكم الشارقة، رياضي كبير، كما أن إخواني في مجلس الإدارة الجديد تم اختيارهم بعناية فائقة، وخبرتنا طويلة في كرة القدم، ونحن سنعمل وسيبقى التوفيق بيد الله».