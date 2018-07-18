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أخبار البلد

ننشر الأسعار الرسمية لخدمات الحجاج بـ المشاعر المقدسة

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 04:15 م
الحج السياحى
الحج السياحى
محمد الاسكندرانى
أعلنت غرفة شركات السياحة أن أسعار الخدمات المقدمة للحجاج بالمشاعر المقدسة والتى تم الاتفاق عليها مع المؤسسة الاهلية لحجاج الدول العربية لموسم حج 1439 عن كل حاج كالآتى " المستوى الاول ما يعادل مستوى الخمس نجوم بقيمة 4050 ريالا، المستوى الثانى مايعادل مستوى الاربع نجوم 3450 ريالا، المستوى الاقتصادى 1950 ريالا، المستوى البرى 1950 ريالا.

أهابت الغرفة بالشركات السياحية المنفذة لرحلات الحج هذا الموسم ضرورة الالتزام بالاسعار المتفق عليها مع مؤسسة الطوافة وعدم دفع اية مبالغ زائدة تحت اى ظرف من الظروف .

شددت الغرفة فى حالة حدوث أى اعتراض من جانب مكتب الخدمة الذى سيتم التعاقد معه وطلبه لمبالغ زائدة عن المتفق عليها يتم التواصل مع بعثة غرفة الشركات المتواجدة بمكة المكرمة حتى يتسنى للغرفة التدخل لدى المؤسسة بتوزيع الشركات بمعرفتها على مكاتب الطوافة وإنهاء إجراءات التعاقد على النظام الداخلى للمؤسسة والمسار الالكترونى بالأسعار الرسمية المتفق عليها .

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