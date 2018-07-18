محافظ كفر الشيخ يقود حملة مكبرة لإزالة الأقفاص السمكية.. صور

قاد اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، يرافقه اللواء أحمد صالح، مدير الأمن، حملة أمنية مكبرة اليوم استهدفت إزالة الأقفاص السمكية والتعديات على نهر النيل بفرع رشيد، بنطاق مركز فوة.



جاء ذلك بحضور محمد أبو غنيمة السكرتير العام المساعد لمحافظة كفر الشيخ، والمهندس حازم الأشمونى، السكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة، واللواء فريد مصطفى، نائب مدير الأمن، ومحسن الأودن، رئيس مركز ومدينة فوه، وبمشاركة شرطة المسطحات المائية، وجهاز حماية النيل، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية، بالتعاون مع محافظة البحيرة.



وأسفرت الحملة اليوم عن إزالة 21 قفصًا سمكيًا، فضلًا عن إزالة عدد من تحاويط النسيلة، بمشاركة عشرات المعدات والحفارات المحملة على صنادل، للقيام بأعمال الإزالة الفورية للأقفاص السمكية فى نطاق محافظتى كفرالشيخ والبحيرة.



وقال محافظ كفرالشيخ، إن المحافظة عازمة على إزالة كل الأقفاص السمكية من نهر النيل بنطاق المحافظة، مؤكدا أن الحملة مستمرة حتى القضاء على جميع الأقفاص السمكية بفرع النيل بنطاق محافظة كفرالشيخ، التي تؤثر على كفاءة عمل محطات الشرب، مشيرا إلى تطبيق القانون بكل حزم وحسم حفاظًا على صحة المواطنين والبيئة ونهر النيل.