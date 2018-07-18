المنشاوى مديرا للمكتب الفنى لرئيس هيئة النيابة الإدارية

قرر المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار أماني الرافعي، ترقية المستشار عصام الدين محمد فهيم المنشاوي، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية للعمل مديرًا لمكتب فني رئيس هيئة النيابة الإدارية.



وكان المستشار عصام المنشاوي شغل عددا من الوظائف القضائية بالنيابات الإدارية والمكاتب الفنية وفروع الدعوى التأديبية بالقاهرة والمحافظات ،كان آخرهم مدير مكتب فني الجيزة ثم منصب وكيل مكتب فني رئيس الهيئة.