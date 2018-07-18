الخارجية: مصر تتقدم عالميًا بمؤشر جالوب لإنفاذ القانون والنظام

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبو زيد، اليوم الأربعاء، أن "مصر تسبق العديد من الدول في مؤشر مؤسسة جالوب حول إنفاذ القانون والنظام، وتحتل المركز الـ16 من أصل 142 دولة"





وجاء ذلك عبر تغريدة له علي حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".





وتابع المتحدث باسم الخارجية أن "المصريين يشعرون بالأمن والأمان، ويثقون في قدرة الدولة على تعزيز الاستقرار".





وقال مؤشر مؤسسة جالوب في تقريره الذي يحمل عنوان "2018 تقرير القانون والنظام العالمي" أن مصر تحتل المركز الـ16 من أصل 142 دولة في إنفاذ القانون والنظام.





ويظهر تقرير آخر استطلاع للرأي أجراه معهد جالوب والذي يؤكد أن غالبية العالم واثقة من جهاز الشرطة المحلية ويشعر بالأمان بسببها وهو ما يساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلد ما.



