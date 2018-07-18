3 ورش تدريبية ضمن فعاليات المهرجان القومي للمسرح

تقام ضمن فعاليات الدورة الحادية عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصرى برئاسة الدكتور حسن عطية، مجموعة من الورش الفنية ابتداء من الثلاثاء الموافق 24 يوليو وحتى الاثنين 30 يوليو بالمعهد العالى للفنون المسرحية.



ومن المقرر أن تشرف عليها الدكتورة نبيلة حسن استاذ التمثيل بأكاديمية الفنون وهى ورشة الممثل والارتجال فى تمام الـ10 صباحا، فيما تقوم بالتدريب بها الدكتورة نبيلة حسن.



ومن المقرر أن تقام ورشة مسرح ما بعد الدرامي امتدادات وآفاق فى تمام الواحدة ظهرا يقدمها ياسر علام، بالاضافة الى ورشة توظيف الإضاءة في تشكيل الفراغ المسرحي فى تمام الواحدة ظهرا ويقدمها عمرو عبد الله.



وتعقد الدورة الحادية عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصرى برئاسة الدكتور حسن عطية، دورة الكاتب الكبير محمود دياب والذى تنظمه وزارة الثقافة فى الفترة من 19 يوليو الحالى وحتى 2 أغسطس المقبل.