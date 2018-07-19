الأولى علمي رياضة بجنوب سيناء: أنصح طلاب الثانوية بالهدوء والثقة بالله ..شاهد

نصحت الطالبة فاطمة حسن محمد، الأولى على الثانوية العامة في شعبة علمي "رياضيات" بجنوب سيناء، الطلاب المقبلين على الثانوية العامة بالمذاكرة بهدوء والاهتمام أكثر بحل الامتحانات والثقة بالله؛ لأنه لن يضيع أجر من أحسن عملا، مشيرة إلى أن الثانوية العامة مثلها مثل سنة دراسية عادية تحتاج للهدوء والتدريب على الامتحانات أكثر.

وأشارت "حسن"، إلى أنها تقتدى بكثير ممن قابلوها في حياتهم، وتأخذ منهم ما يميزهم ولكن أفضل قدوة كانت العالمة سميرة موسى، لافتة إلى أن العالمة سميرة موسى فعلت ما لم يفعله الرجال فى زمنها ولذلك اغتالها الموساد الإسرائيلي.





وأوضحت الأولى على الثانوية العامة، أن الكثير يعتقد أن جنوب سيناء لا تنافس فى ماراثون الثانوية العامة، لكنها تنافس بقوة رغم أنها لم تمثل هذا العام فى الاوائل ولكن بها عباقرة في المواد العلمية.





وأضافت أنها كانت تشترك فى المسابقات العلمية وإلقاء الشعر والمحاضرات العلمية فى المدرسة بما لم يؤثر على مستواها ومذاكرة دروسها.