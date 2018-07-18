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محافظات

حجازي يلتقي ممثلي الجمعيات الزراعية بالنوبة لإنهاء إجراءات إشهارها..صور

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 07:33 م
صدى البلد
شاذلى عبد الفتاح
عقد اللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان، جلسة الإستماع الثالثة مع ممثلى الجمعيات الزراعية النوبية بحضور السكرتير العام المساعد ورئيس مكتب شئون القبائل وذلك إستكمالًا لإهتمام الدولة وتنفيذ قرارات وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى التى أصدرها فى ختام المؤتمر الوطنى الثانى للشباب بأسوان يناير 2017.

وخلال الإجتماع حرص اللواء مجدى حجازى فى أجواء من المصارحة والمصداقية على الإستماع لأفكار ومقترحات وأراء ممثلى الجمعيات الزراعية النوبية والذين طالبوا من محافظ أسوان التدخل لدى الجهات المعنية لإنهاء إجراءات إشهار الجمعيات الزراعية ، كما قدموا شكرهم للمحافظ على جهوده المتواصلة للعمل على تلبية مطالبهم بما يصب فى تحقيق الصالح العام.

ومن جانبه أكد مجدى حجازى على أن الهدف من جلسات الإستماع مع ممثلى الجمعيات الزراعية النوبية هو وضع تصور كامل يحدد أسلوب وآلية التنسيق مع الجهات المختصة للوصول إلى الإجراءات النهائية التى يتم من خلالها إشهار هذه الجمعيات لتؤدى دورها بالشكل المطلوب لخدمة أهلنا من أبناء النوبة.

مشيرًا إلى ضرورة عدم التهوين أو التهويل فيما يتم إتخاذه من إجراءات جادة لتلبية هذه المطالب والذى يغلق الباب تمامًا أمام أى محاولات هدامة للتشكيك وخاصة فى ظل الإرادة القوية المتوفرة حاليًا لدى الدولة فى الوفاء بمطالب وحقوق المواطنين بالكامل، بجانب ما تقوم به لجنة تنمية جنوب الوادى من جهود لمتابعة تنفيذ المشروعات التنموية الجارية بالمحافظة بما يعود بالنفع والخير على تحسين الخدمات وتلبية الإحتياجات الجماهيرية على الوجه الأكمل.
حجازي يلتقي ممثلي الجمعيات الزراعية بالنوبة لإنهاء إجراءات إشهارها..صور
حجازي يلتقي ممثلي الجمعيات الزراعية بالنوبة لإنهاء إجراءات إشهارها..صور
حجازي يلتقي ممثلي الجمعيات الزراعية بالنوبة لإنهاء إجراءات إشهارها..صور
حجازي يلتقي ممثلي الجمعيات الزراعية بالنوبة لإنهاء إجراءات إشهارها..صور

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