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مياه الأقصر: نولى اهتماما كبيرا للمناطق الأكثر احتياجا.. فيديو

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 04:19 م
صدى البلد
قال اللواء محمد يحيى، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الأقصر، إن الأعمال بالقطاع تسير على الوجه الأمثل، موضحَا أنه يولي الاهتمام الأكبر إلى الشبكات المتهالكة والمناطق الأكثر احتياجًا. 

وأوضح رئيس رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الأقصر فى تصريحات لبرنامج "صباح دريم" الذى تقدمه الإعلامية قصواء الحلالى عبر شاشة دريم أن الشركة انتهت من تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى 2017 \ 2018 بالكامل.

ولفت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى إلى أن خطة أعمال العام المالى الحالى اشتملت على تنفيذ مشروعات بلغت قيمتها 448 مليون جنيه، فى قطاعى مياه الشرب والصرف الصحى. 

وأكد يحيى أن هناك العديد من المشروعات تم تنفيذها على سبيل المثال لا الحصر وإعادة تأهيل ونقل محطات مياه نقالى بمنطقة المعلا كحل مؤقت لتغطية العجز المائى لمنطقة شرق أسنا، تمهيدًا لإنشاء مشروع محطة سطحية كبرى بقرية الهنادى بطاقة 17 الف م3/يوم تمويل المعونة الأمريكية.

يذكر أن خطة مشروعات مياه الشرب إحلال وتجديد التى أعلنت عنها الشركة يتمثل أبرزها فى محطتى الأقصر الشرقية الكبرى، ومحطة مياه نقالى جزيرة أرمنت بمبلغ 6 مليون جنية، وإحلال وتجديد شبكات مياه متهالكة على مستوى محافظة الأقصر بقيمة 5 ملايين جنيه، كما ساهمت مؤسسة مصر الخير من خلال بروتوكول التعاون الموقع مع محافظة الأقصر، بإحلال وتجديد حوالى 70 كم بقرى كومير والعضايمة وترعة ناصر وجزيرة راجح بمركز أسنا بقيمة إجمالية 23 مليون جنيه، بالإضافة إلى العديد من المشروعات التى تستهدف وضع حلول للمناطق الساخنة.

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