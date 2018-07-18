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محافظات

اكتشاف حالتين مرضيتين خلال إجراء اختبارات الموهوبين بكفر الشيخ

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 05:45 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
محمود زيدان
كشفت اختبارات المرحلة الثانية من المشروع القومي لاكتشاف الموهوبين رياضيًا بمحافظة كفر الشيخ، عن وجود حالتين مرضتين، بالقلب والسكر، بين الناشئين المتسابقين، حيث تم تحويلهما إلى التأمين الصحي، وجار متابعة العلاج اللازم لهما بناءً على توجيهات الرقابة الإدارية.

وقال محمد عبد المقصود، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، لـ"صدى البلد" إن الاختبارات أقيمت في 3 ألعاب رياضية هي كرة السلة وألعاب القوى والتايكوندو، مشيرًا إلى أنه تم إجراء الكشف والفحص الطبي اللازم لجميع المتسابقين قبل إجراء الاختبارات للاطمئنان على الحالة الصحية والبدنية، وخلو المتسابق من أي أمراض.

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