اكتشاف حالتين مرضيتين خلال إجراء اختبارات الموهوبين بكفر الشيخ

كشفت اختبارات المرحلة الثانية من المشروع القومي لاكتشاف الموهوبين رياضيًا بمحافظة كفر الشيخ، عن وجود حالتين مرضتين، بالقلب والسكر، بين الناشئين المتسابقين، حيث تم تحويلهما إلى التأمين الصحي، وجار متابعة العلاج اللازم لهما بناءً على توجيهات الرقابة الإدارية.



