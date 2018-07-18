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سيارات

هشام الزيني: أطالب بتعديل شروط مزادات سيارات الحكومة

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 05:26 م
صدى البلد
طالب هشام الزينى، المشرف على ملحق السيارات بجريدة الأهرام بتعديل بعض الشروط الخاصة بمزادات الهيئات الحكومية المتمثلة فى استكشاف المعروضات عبر قراءة المواصفات والشراء بدون تجربة، مشيرًا إلى أن هذا الأمر ليس صحيحًا لأن أى سيارة يتم التعرف على حالتها عبر الملمس.

أوضح المشرف على ملحق السيارات بجريدة الأهرام فى تصريحات لبرنامج صباج دريم الذى تقدمه الإعلامية قصواء الخلالى عبر شاشة قناة دريم، أن تعديل شروط المزادات سيكون مفيدًا للغاية وسيمكن أى مشترى من اصطحاب فنيين متخصصين معه للتعرف على حالة السيارة بالكامل، مضيفًا أنه أيضًا ينبغى اتاحة فرصة لاصطحاب السيارة أو مجموعة السيارات المشتراه إلى مركز فنى من أجل إجراء القياسات الخاصة بها والتعرف على حالتها بشكل تفصيلى.

وأشار الزينى إلى أن الكثيرين لجؤوا إلى المزادات والمعروضات من قبل الهيئات الحكومية بسبب ارتفاع أسعار السيارات بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، مضيفًا :"أننى أريد التنويه بأن أسعار السيارات لن تنخفض بالفترة القادمة لأنها مرتبطة بسعر الدولار فى النهاية".

وأكد المشرف على ملحق السيارات بجريدة الأهرام أنه ينبغى الإعلان عن مزادات السيارات بالهيئات الحكومية على نطاق أوسع مما يتم تداوله فى الوضع الحالى، مضيفًا أن الملاحظة الأبرز أن أخبار تلك المزادات يتم قراءتها بشكل كبير وكذلك يتم تداولها على نطاق عبر السوشيال ميديا وهناك صفحات متخصص فى هذا الأمر.

وبالنسبة لسوق السيارات المصرى، يقول الزينى إن الوضع فى مصر مبشر إلى حد كبير وفى ظل الاصلاحات الاقتصادية التى تتم فإن نتفاءل خير بالمستقبل، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة كانت فى وقت سابق أكبر سوق للسيارات فى العالم، بينما نجحت الصين فى إزاحتها من على عرش تلك الصناعة خلال السنوات الأخيرة.

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