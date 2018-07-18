محافظ الوادى يمنح مدرسة الخارجة الثانوية 100 ألف جنيه ..صور

قام اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد بتكريم مدرسة الخارجة الثانوية بنين كأفضل مدرسة لعام 2017/2018 ومنحها مبلغ 100 الف جنيه تقديرًا لجهودها المبذولة .



وأشاد المحافظ بنجاح المنظومة التعليمية علي أرض الوادي الجديد والتي ينتج عنها تفوق طلابها وحصولهم علي مراكز متقدمة علي مستوي الجمهورية في مجالات وأنشطة المراحل التعليمية المختلفة .



مطالبًا بضرورة مواصلة بذل الجهد للإستمرار في التفوق والتميز والوصول إلي مراكز تنافسية علي مستوي الجمهورية ورفع أسم الوادي الجديد عاليًا .

