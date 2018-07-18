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محافظات

محافظ الوادى يمنح مدرسة الخارجة الثانوية 100 ألف جنيه ..صور

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 07:41 م
تكريم مدرسة الخارجة
تكريم مدرسة الخارجة الثانوية بنين
محمد منصور ابوالعلمين
قام اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد بتكريم مدرسة الخارجة الثانوية بنين كأفضل مدرسة لعام 2017/2018 ومنحها مبلغ 100 الف جنيه تقديرًا لجهودها المبذولة .

وأشاد المحافظ بنجاح المنظومة التعليمية علي أرض الوادي الجديد والتي ينتج عنها تفوق طلابها وحصولهم علي مراكز متقدمة علي مستوي الجمهورية في مجالات وأنشطة المراحل التعليمية المختلفة .

مطالبًا بضرورة مواصلة بذل الجهد للإستمرار في التفوق والتميز والوصول إلي مراكز تنافسية علي مستوي الجمهورية ورفع أسم الوادي الجديد عاليًا .
محافظ الوادى يمنح مدرسة الخارجة الثانوية 100 ألف جنيه ..صور
محافظ الوادى يمنح مدرسة الخارجة الثانوية 100 ألف جنيه ..صور
محافظ الوادى يمنح مدرسة الخارجة الثانوية 100 ألف جنيه ..صور

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