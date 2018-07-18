احتفالية كبرى لتكريم أوائل الثانوية العامة والدبلومات الفنية بكفر الشيخ

أعلنت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، عن تنظيم احتفالية كبرى؛ لتكريم أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية والمحافظة، والبالغ عددهم 36 طالبًا وطالبة ، وأوائل الدبلومات الفني، والمتفوقين في الأنشطة المتعددة .



وقالت بثينة كشك، مدير عام مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، إن أوائل الثانوية العامة بمحافظة كفر الشيخ 36 طالبًا وطالبة ، منهم 14 طالبًا وطالبة بالقسم الأدبي تتراوح درجاتهم بين 408.5 درجة و401 درجة .



وأضافت "كشك"، أن عدد طلاب أوائل الثانوية العامة " القسم العلمي علوم " 12 طالبًا وطالبة وتتراوح درجاتهم بين 409درجة حتى 408.5 درجة ، وعدد طلاب أوائل الثانوية العامة " القسم العلمي رياضيات " 10 طلاب تتراوح درجاتهم بين 408.5 درجة و405.5 درجة .

