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محافظات

محافظ أسوان يلتقي وفد اتحاد الشركات السياحية البلجيكية

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 09:56 م
أعضاء غرفة الشركات
أعضاء غرفة الشركات السياحية البلجيكية
شاذلى عبد الفتاح
التقى اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان بوفد أعضاء غرفة الشركات السياحية البلجيكية برئاسة آنا صوفيا سكرتير عام الغرفة وفابيانا بيير عضو الغرفة والوفد المرافق لهما حيث تناول اللقاء مناقشة استعدادات المحافظة لتنظيم المؤتمر السنوى لاتحاد الشركات السياحية البلجيكية UPAV والذى سيعقد لأول مرة بمصر على مدار 4 أيام بمحافظتى أسوان والأقصر حيث سيتم افتتاحه فى 28 سبتمبر المقبل بالأقصر فى حين سيختتم فعالياته بأسوان فى 2 أكتوبر القادم بمشاركة 200 من أصحاب الشركات السياحية ووكلاء السفر .

من جانبه رحب اللواء مجدى حجازى بتنظيم هذا الحدث الدولى السياحى الهام فى أحد أجمل البقاع السياحية بمصر بآثارها الخالدة وطبيعتها الساحرة والذى يعتبر فاتحة خير للموسم السياحى القادم، مؤكدًا على استعداد المحافظة الكامل لإستضافة هذا المؤتمر على أرضها والتنسيق والعمل للإستفادة منه بالنتائج المرجوة والدعاية السياحية المطلوبة سواء للمواقع المدرجة ضمن البرامج السياحية أو الغير مدرجة والتى تذخر بها أسوان .

وأشار مجدى حجازى إلى أن أسوان تتمتع بتنوع المنتج السياحى بانتشار المعابد والمتاحف والمعالم الأثرية بجانب الأنماط السياحية الأخرى من النيلية والعلاجية والبيئية والسفارى والصيد والمحميات الطبيعية بالإضافة إلى سياحة المؤتمرات والمهرجانات ، فضلًا عن تفرد أهلها بحسن إستقبال ضيوفه والبشاشة فى التعامل معهم وهى التى تعتبر من أهم المقومات السياحية لهذه المحافظة العريقة .

وفى السياق نفسه وجهت فابيانا بيير الشكر لمحافظ أسوان على التسهيلات التى أبداها مع دعمه لإقامة هذا المؤتمر السياحى الكبير من خلال تسخير كافة الإمكانيات ومنها تنظيم لقاء يضم أصحاب الشركات السياحية البلجيكية والمحافظ والكيانات السياحية بقاعة عروس النيل لتسويق المقومات السياحية ، موضحة بأن المحافظ طرح العديد من المقترحات والأفكار البناءة والتى ستساهم فى إنجاح هذا المؤتمر الحيوى .

وأشارت سكرتير عام غرفة الشركات السياحية البلجيكية إلى أن المؤتمر يستهدف تحقيق التنشيط السياحى على مستوى الجانبين المصرى والبلجيكى من خلال التأكيد على أن مصر هى واحة الاستقرار والأمان ، علاوة على إتاحة الفرصة أمام أصحاب الشركات للتعرف على العديد من المعالم والمواقع السياحية التى تتمتع بها أسوان ، على الرغم من عدم وجودها على خريطة البرامج السياحية.
محافظ أسوان يلتقي وفد اتحاد الشركات السياحية البلجيكية
محافظ أسوان يلتقي وفد اتحاد الشركات السياحية البلجيكية
محافظ أسوان يلتقي وفد اتحاد الشركات السياحية البلجيكية

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