القيادات النقابية يرحبون بفكرة طرح شركات قطاع الأعمال العام بالبورصة.. حمدي: لا تمس العمال وهدفها الصالح العام.. النقيب: التطوير قبل الطرح.. البدوي: لا لتمكين المستثمر من السيطرة على الشركات

عماد حمدي: تطوير شركات قطاع الأعمال ضرورة قبل الطرح بالبورصة

سعيد النقيب: طرح أسهم شركات قطاع الأعمال بالبورصة لا حرج فية

البدوي: لا يجب تمكين أي مستثمر من السيطرة على الشركات العامة بالبورصة

يناقش مجلس الوزراء الخطوات التنفيذية لبرنامج طرح جزء من أسهم الشركات المملوكة للدولة بالبورصة، وذلك في صدد تطوير الشركات وجذب الاستثمارات وخفض ديون الشركات.وقال عماد حمدي، رئيس النقابة العامة للكيماويات، إن طرح الشركات المملوكة للدولة يهدف للارتقاء بهذه الشركات وتطويرها بقدر المستطاع.وأكد رئيس النقابة العامة، في تصريحات لـ"صدى البلد"، ضرورة أن يحتفظ مجلس إدارة الشركة بنسبة 51% من الأسهم حتى لا يستطع أحد السيطرة على شركات قطاع الأعمال العام.وذكر حمدي أنه يجب وضع خطة شاملة للتطوير وتنفيذها قبل طرح الشركات، مشيرا إلى أن الشركات يجب أن تكون جاذبة للمستثمرين من المؤسسات والصناديق والأفراد لأن الجميع يبحث عن الشركات الرابحة.وأوضح رئيس النقابة العامة أن الطرح لا يمس للعمال بأي صلة أو يؤثر على عملهم، مضيفا أن الموضوع برمته يأتي بالنفع على الجميع.من جانبه، قال سعيد النقيب، رئيس النقابة العامة للإنتاج الحربي، إن فكرة طرح شركات قطاع الأعمال العام بالبورصة لا حرج فيها كل علي حسب العرض والطلب، مشيرا إلى أن التطوير واجب، خاصة في الشركات المعدومة.وأكد النقيب، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن من وجهة نظرة لا اختلاف على النسبة المستحوذ عليها مهما كانت، مضيفا أن ما يشغل باله هو ضمان حقوق العمال ومستحقاتهم والاستقرار الوظيفي لهم، فضلا عن إبقاء العاملين في الشارع بلا مأوى.وأوضح رئيس النقابة العامة، أنه يجب وضع خطة شاملة للنهوض بشركات قطاع الأعمال العام، وتطوير الحياة الاقتصادية بشكل أسرع.بينما قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد العمال ورئيس النقابة العامة للصحافة والطباعة والإعلام، إنه يجب أن يكون هناك رؤية شاملة عند طرح أسهم الشركات المملوكة للدولة في البورصة، ووضع خطوط عريضة لتطوير الشركات والاستفادة بالطرق الصحيحة.وأكد رئيس النقابة العامة، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه ضد خصخصة القطاع العام بأي شكل من الأشكال، مشيرا إلى أنه يجب بيع الأسهم بنسبة لا تمكن أي أحد من السيطرة على الشركة.وذكر البدوي أنه يجب النظر إلى العمال وعدم المساس بحقوقهم أو باستقرار العمل، مضيفا أن الموضوع برمته هدفه التطوير وسد ديون هذه الشركات.يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعًا لمناقشة الخطوات التنفيذية لبرنامج طرح جزء من أسهم الشركات المملوكة للدولة بالبورصة بحضور محافظ البنك المركزي، ووزراء التضامن الاجتماعي، والبترول، والنقل، والمالية، وقطاع الأعمال العام، وممثلي عدد من الجهات وتم الاتفاق على بدء الخطوات التنفيذية لطرح جزء من أسهم 5 شركات مملوكة للدولة بالبورصة، كدفعة أولى، وهي شركات: الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك)، والشرقية للدخان "ايسترن كومباني"، والإسكندرية لتداول الحاويات، وأبو قير للأسمدة، وشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير.