ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ملفات

القيادات النقابية يرحبون بفكرة طرح شركات قطاع الأعمال العام بالبورصة.. حمدي: لا تمس العمال وهدفها الصالح العام.. النقيب: التطوير قبل الطرح.. البدوي: لا لتمكين المستثمر من السيطرة على الشركات

الخميس 19/يوليه/2018 - 09:30 ص
صدى البلد
محمد غالي
  • عماد حمدي: تطوير شركات قطاع الأعمال ضرورة قبل الطرح بالبورصة
  • سعيد النقيب: طرح أسهم شركات قطاع الأعمال بالبورصة لا حرج فية
  • البدوي: لا يجب تمكين أي مستثمر من السيطرة على الشركات العامة بالبورصة

يناقش مجلس الوزراء الخطوات التنفيذية لبرنامج طرح جزء من أسهم الشركات المملوكة للدولة بالبورصة، وذلك في صدد تطوير الشركات وجذب الاستثمارات وخفض ديون الشركات.

وقال عماد حمدي، رئيس النقابة العامة للكيماويات، إن طرح الشركات المملوكة للدولة يهدف للارتقاء بهذه الشركات وتطويرها بقدر المستطاع.

وأكد رئيس النقابة العامة، في تصريحات لـ"صدى البلد"، ضرورة أن يحتفظ مجلس إدارة الشركة بنسبة 51% من الأسهم حتى لا يستطع أحد السيطرة على شركات قطاع الأعمال العام.

وذكر حمدي أنه يجب وضع خطة شاملة للتطوير وتنفيذها قبل طرح الشركات، مشيرا إلى أن الشركات يجب أن تكون جاذبة للمستثمرين من المؤسسات والصناديق والأفراد لأن الجميع يبحث عن الشركات الرابحة.

وأوضح رئيس النقابة العامة أن الطرح لا يمس للعمال بأي صلة أو يؤثر على عملهم، مضيفا أن الموضوع برمته يأتي بالنفع على الجميع.

من جانبه، قال سعيد النقيب، رئيس النقابة العامة للإنتاج الحربي، إن فكرة طرح شركات قطاع الأعمال العام بالبورصة لا حرج فيها كل علي حسب العرض والطلب، مشيرا إلى أن التطوير واجب، خاصة في الشركات المعدومة.

وأكد النقيب، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن من وجهة نظرة لا اختلاف على النسبة المستحوذ عليها مهما كانت، مضيفا أن ما يشغل باله هو ضمان حقوق العمال ومستحقاتهم والاستقرار الوظيفي لهم، فضلا عن إبقاء العاملين في الشارع بلا مأوى.

وأوضح رئيس النقابة العامة، أنه يجب وضع خطة شاملة للنهوض بشركات قطاع الأعمال العام، وتطوير الحياة الاقتصادية بشكل أسرع.

بينما قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد العمال ورئيس النقابة العامة للصحافة والطباعة والإعلام، إنه يجب أن يكون هناك رؤية شاملة عند طرح أسهم الشركات المملوكة للدولة في البورصة، ووضع خطوط عريضة لتطوير الشركات والاستفادة بالطرق الصحيحة.

وأكد رئيس النقابة العامة، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه ضد خصخصة القطاع العام بأي شكل من الأشكال، مشيرا إلى أنه يجب بيع الأسهم بنسبة لا تمكن أي أحد من السيطرة على الشركة.

وذكر البدوي أنه يجب النظر إلى العمال وعدم المساس بحقوقهم أو باستقرار العمل، مضيفا أن الموضوع برمته هدفه التطوير وسد ديون هذه الشركات.

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعًا لمناقشة الخطوات التنفيذية لبرنامج طرح جزء من أسهم الشركات المملوكة للدولة بالبورصة بحضور محافظ البنك المركزي، ووزراء التضامن الاجتماعي، والبترول، والنقل، والمالية، وقطاع الأعمال العام، وممثلي عدد من الجهات وتم الاتفاق على بدء الخطوات التنفيذية لطرح جزء من أسهم 5 شركات مملوكة للدولة بالبورصة، كدفعة أولى، وهي شركات: الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك)، والشرقية للدخان "ايسترن كومباني"، والإسكندرية لتداول الحاويات، وأبو قير للأسمدة، وشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير.

ترشيحاتنا

ملامح ميلانيا ترامب تتبدل بعد مصافحة بوتين.. فيديو

تعرف على الطريقة الجديدة لدهان السيارات بالشمع.. فيديو وصور

4 أطعمة لن تتوقعها تساعد على نسف الكرش والوزن سريعا

ترامب يطالب أردوغان بالإفراج عن قس أمريكي يحاكم بتهمة الإرهاب

3 دول عربية تحرمها ألمانيا من اللجوء إليها

عريقات: إسرائيل نجحت في تقنين نظام الفصل العنصري

تخصيص قطع أراضي من أملاك الدولة لإقامة مشروعات عليها

حكم الكلام أثناء الوضوء

تنسيق الجامعات 2018.. يوم حافل لطلاب الثانوية العامة منح زويل والقاهرة للأوائل والمرحلة الأولى بالمنتصف ومفاجأة لطلاب سيناء

شاهد.. تمارين الكارديو لحرق الدهون الزائدة فى أسرع وقت

ثنائي الترجي يغيب عن مواجهة كمبالا

حكم قراءة القرآن دون وضوء

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تكريم نجوم الفن من زمن السبعينيات بأحد فنادق القاهرة

الحرائق تلتهم غابات السويد.. صور

أطفال كهف تايلاند في أول ظهور : نجونا بمعجزة.. فيديو وصور

الحاجة سعدية ضحية العمرة تصل مطار القاهرة ..فيديو و صور

ننفرد بتفاصيل جديدة عن تابوت الإسكندرية

فيديو

رشا مجدي تكشف سبب الضجة العالمية حول تابوت الإسكندرية الأثري.. فيديو
المرور: إعادة فتح مطلع الدائري من ناحية طريق السويس.. فيديو
النواب العرب بالكنيست يمزقون قانون الدولة القومية.. ويلقونه في وجه نتنياهو.. فيديو
هند النعسانى: يوميا كشف أثري جديد لا نحسن استغلاله.. فيديو
فيديو جراف.. كيف تحجز شقة بالعاصمة الجديدة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح رفع الدعم عن الطفل الثالث للحد من الزيادة السكانية؟

هل تؤيد مقترح رفع الدعم عن الطفل الثالث للحد من الزيادة السكانية؟