التعليم: ارتفاع عدد متظلمي الثانوية لـ24 ألف طالب حتى الآن

أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم ، أن أعمال استقبال تظلمات الثانوية العامة تسير على ما يرام منذ بدايتها يوم الاحد الماضي الموافق 15 يوليو 2018.



وأوضح المصدر في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" ، أن إجمالي عدد الطلاب المتظلمين حتى الان وصل إلى 24 ألف طالب وطالبة على مستوى الجمهورية، مضيفا أن إجمالي عدد الكراسات الامتحانية المطلوب إعادة الكشف عليها ، وصل إلى 72 ألف كراسة امتحانية .



وأشار إلى أن أكثر المواد التي تم تقديم تظلم فيها حتى الان هي مادة الكيمياء ، مؤكدًا أن هناك 11 ألف طالب تظلموا منها.