ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

التعليم: ارتفاع عدد متظلمي الثانوية لـ24 ألف طالب حتى الآن

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 04:23 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ياســـمين بدوي
أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم ، أن أعمال استقبال تظلمات الثانوية العامة تسير على ما يرام منذ بدايتها يوم الاحد الماضي الموافق 15 يوليو 2018.

وأوضح المصدر في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" ، أن إجمالي عدد الطلاب المتظلمين حتى الان وصل إلى 24 ألف طالب وطالبة على مستوى الجمهورية، مضيفا أن إجمالي عدد الكراسات الامتحانية المطلوب إعادة الكشف عليها ، وصل إلى 72 ألف كراسة امتحانية .

وأشار إلى أن أكثر المواد التي تم تقديم تظلم فيها حتى الان هي مادة الكيمياء ، مؤكدًا أن هناك 11 ألف طالب تظلموا منها.

ترشيحاتنا

والد نيمار يحسم قضية رحيل نجله عن سان جيرمان

شاهد.. إهدار أزارو فرصة هدف أمام البُتسواني من أرض الملعب

الحكومة توافق على تخفيض الحد الأدنى للقبول بالجامعات ٢٪؜

3 مدن مصرية و2 إماراتية على قائمة أجمل 10 وجهات سياحية بالعالم

الزمالك يعلن موعد انضمام فرجاني ساسي

وفد برلماني كوري يزور واشنطن لبحث نووي بيونج يانج

تامر حسني يعلق على نجاح عيش بشوقك

3 جنيهات تراجعا في سعر الذهب بمصر اليوم

تعرف على أول طلب غريب لكريستيانو رونالدو من يوفنتوس

8 أشهر في عرض البحر.. صيادو برج مغيزل هربوا من خفر السواحل إلى المجهول

شاهد.. تمارين الإطالة للتخلص من آلام العضلات

حكم استعمال السبحة في الذكر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بث مباشر لعمليات قلب مفتوح بين مصر وأمريكا بمؤتمر دولى بالإسماعيلية

شاهد.. قصر ثقافة جمال عبدالناصر بـ بني مر في ذكرى ثورة يوليو

شاهد.. حقيبة ميلانيا ترامب المفضلة

استوحي مكياجك من هيدي كرم..صور

سعر صادم لحذاء ملكة إسبانيا.. صور

فيديو

طريقة تحضير مكرونة محشية للشيف نجلاء الشرشابي
البترول: نجحنا في توقيع 89 اتفاقية بترولية مع شركات عالمية.. فيديو
بدء حجز الوحدات السكنية فى العاصمة الإدارية..فيديو
الأرصاد تكشف موعد انكسار درجات الحرارة .. فيديو
هالة السعيد: نتفاوض مع الأمم المتحدة على تمويل مشروعات بمصر.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح رفع الدعم عن الطفل الثالث للحد من الزيادة السكانية؟

هل تؤيد مقترح رفع الدعم عن الطفل الثالث للحد من الزيادة السكانية؟