المقاولون العرب: نستهدف 20 مليار جنيه في العام المالي الجديد

قال المهندس محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، إن الشركة حققت حجم أعمال أكبر من 18 مليار جنيه خلال العام المالى السابق 2017 - 2018 والذى انتهى قبل أيام قليلة.





وأضاف "صلاح"، فى تصريحات لــ"صدى البلد"، أن الشركة تستهدف رقمًا أكبر خلال العام المالى الجديد 2018 - 2019، مبديًا رغبته في الوصول لـــ20 مليار جنيه.





وأوضح رئيس المقاولون العرب، أن الشركة تساهم فى كافة المشروعات القومية القائمة حاليا، لأننا أصحاب دور أساسي فى عملية التنمية، ونستهدف أن نعمل على تحقيق كافة المشروعات القومية الكبرى على أكمل وجه وبأقصى سرعة، مثل مشروعات الطرق والبنية التحتية ومحطات المياه والشرب وكذا مشروعات الإسكان.