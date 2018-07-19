ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

المقاولون العرب: نستهدف 20 مليار جنيه في العام المالي الجديد

الخميس 19/يوليه/2018 - 04:40 ص
المهندس محسن صلاح
المهندس محسن صلاح رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب
آمنة عبدالعظيم
قال المهندس محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، إن الشركة حققت حجم أعمال أكبر من 18 مليار جنيه خلال العام المالى السابق 2017 - 2018 والذى انتهى قبل أيام قليلة.

وأضاف "صلاح"، فى تصريحات لــ"صدى البلد"، أن الشركة تستهدف رقمًا أكبر خلال العام المالى الجديد 2018 - 2019، مبديًا رغبته في الوصول لـــ20 مليار جنيه.

وأوضح رئيس المقاولون العرب، أن الشركة تساهم فى كافة المشروعات القومية القائمة حاليا، لأننا أصحاب دور أساسي فى عملية التنمية، ونستهدف أن نعمل على تحقيق كافة المشروعات القومية الكبرى على أكمل وجه وبأقصى سرعة، مثل مشروعات الطرق والبنية التحتية ومحطات المياه والشرب وكذا مشروعات الإسكان.

ترشيحاتنا

تعليم النواب: حب المصريين للوجاهة الاجتماعية سبب ظهور الكليات الخاصة

مفاجأة.. جون انطوي قد يحصل على الجنسية المصرية

وجبة جديدة لكسر ملل وجبات الرجيم

مفاجأة.. تناول القرنفل واكتشف تأثيره على الجسم

برج العرب يتزين باللون الأحمر احتفاءً بزيارة الرئيس الصيني

حركة تمرد ضد قانون الأسرة: القانون يأخذ مال وأبناء الرجل المنفصل

الفحص يبعد فيراود عن الحزم السعودي

صائد الهاكرز يفبرك خبراً لأحمد موسى على الهواء.. فيديو

مجزرة جديدة لميليشيات الحوثي في إحدى مدن الحديدة

حكم نهائي مونديال 2006 يوضح طريقة اكتشافه نطحة زيدان لماتيرازي

أضرار كارثية لتناول الصلصة المعلبة احذريها

مسدس جديد متنكر في شكل هاتف محمول

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تكريم نجوم الفن من زمن السبعينيات بأحد فنادق القاهرة

الحرائق تلتهم غابات السويد.. صور

أطفال كهف تايلاند في أول ظهور : نجونا بمعجزة.. فيديو وصور

الحاجة سعدية ضحية العمرة تصل مطار القاهرة ..فيديو و صور

ننفرد بتفاصيل جديدة عن تابوت الإسكندرية

فيديو

رشا نبيل: لا إحنا فالحين في تعليم عادي ولا تعليم متفوقين
تعليم النواب: حب المصريين للوجاهة الاجتماعية سبب ظهور الكليات الخاصة
وجبة جديدة لكسر ملل وجبات الرجيم
مكتب التنسيق: المؤشرات العامة مرتفعة للغاية ..فيديو
السيد الجنزوري: قرارات التعليم العالي سبب أزمة مدارس المتفوقين

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح رفع الدعم عن الطفل الثالث للحد من الزيادة السكانية؟

هل تؤيد مقترح رفع الدعم عن الطفل الثالث للحد من الزيادة السكانية؟