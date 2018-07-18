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بعد ارتداء ياسمينا علواني له..استوحي فستان زفافك من النجمات..صور

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 05:45 م
صدى البلد
رنا عصمت
نشرت المطربة الشابة ياسمينا علواني، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، صورا من أحدث جلسة تصوير خضعت لها بفستان الزفاف الأبيض، مؤكدة أنها لم ترتبط بعد.

لذلك نعرض لكِ في هذا التقرير، مجموعة من صور الفنانات اللاتي ظهرهن بالفستان الأبيض، حيث كان منهن الفنانة الشابة مي الغيطي التي خضعت لجلسة تصوير جديدة، بعدسة المصور محمود عاشور، وارتدت خلالها فستان زفاف.

كما ارتدت الفنانة هايدي موسى فستان زفاف أبيض، تميز بنقشه بالورود والفصوص الفضية، بالإضافة إلى "طرحة" متوسطة الطول، مصنوعة من التل.

وتألقت عدد من الفنانات بفساتين الزفاف في بعض المسلسلات منهن الفنانة غادة عبد الرازق والفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، ونادين نجم الدين، والراقصة دينا.

إليكِ صور يمكنك أن تستوحي صور فستان زفافك منها.
بعد ارتداء ياسمينا علواني له..استوحي فستان زفافك من النجمات..صور
بعد ارتداء ياسمينا علواني له..استوحي فستان زفافك من النجمات..صور
بعد ارتداء ياسمينا علواني له..استوحي فستان زفافك من النجمات..صور
بعد ارتداء ياسمينا علواني له..استوحي فستان زفافك من النجمات..صور
بعد ارتداء ياسمينا علواني له..استوحي فستان زفافك من النجمات..صور
بعد ارتداء ياسمينا علواني له..استوحي فستان زفافك من النجمات..صور
بعد ارتداء ياسمينا علواني له..استوحي فستان زفافك من النجمات..صور
بعد ارتداء ياسمينا علواني له..استوحي فستان زفافك من النجمات..صور
بعد ارتداء ياسمينا علواني له..استوحي فستان زفافك من النجمات..صور
بعد ارتداء ياسمينا علواني له..استوحي فستان زفافك من النجمات..صور
بعد ارتداء ياسمينا علواني له..استوحي فستان زفافك من النجمات..صور
بعد ارتداء ياسمينا علواني له..استوحي فستان زفافك من النجمات..صور
بعد ارتداء ياسمينا علواني له..استوحي فستان زفافك من النجمات..صور
بعد ارتداء ياسمينا علواني له..استوحي فستان زفافك من النجمات..صور
بعد ارتداء ياسمينا علواني له..استوحي فستان زفافك من النجمات..صور
بعد ارتداء ياسمينا علواني له..استوحي فستان زفافك من النجمات..صور
بعد ارتداء ياسمينا علواني له..استوحي فستان زفافك من النجمات..صور
بعد ارتداء ياسمينا علواني له..استوحي فستان زفافك من النجمات..صور
بعد ارتداء ياسمينا علواني له..استوحي فستان زفافك من النجمات..صور
بعد ارتداء ياسمينا علواني له..استوحي فستان زفافك من النجمات..صور
بعد ارتداء ياسمينا علواني له..استوحي فستان زفافك من النجمات..صور
بعد ارتداء ياسمينا علواني له..استوحي فستان زفافك من النجمات..صور
بعد ارتداء ياسمينا علواني له..استوحي فستان زفافك من النجمات..صور

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