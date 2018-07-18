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محافظات

الكشف على 644 حيوانا في قافلة طبية بسوهاج

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 05:28 م
قافلة بيطرية من الجامعة
قافلة بيطرية من الجامعة ببلصفورة بسوهاج (9).jpg
خالد رياض
أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، عن توقيع الكشف الطبي وصرف الأدوية واللقاحات بالمجان لـ 644 حالة من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز والدواجن بقرية بلصفورة مركز سوهاج خلال القافلة البيطرية بالتعاون بين كلية الطب البيطري بجامعة سوهاج ومديرية الطب البيطرى والوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج، وبمشاركة مجموعة من طلبة الكلية وأعضاء هيئة التدريس، وذلك فى اطار التعاون مع جامعة سوهاج للحفاظ علي الثروة الحيوانية، من خلال القوافل الطبية التى تنظمها كلية الطب البيطري بمختلف القري والنجوع بالمحافظة .

وقال محمد امبابي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج، انه تم استقبال القافلة الطبية البيطرية بقرية بلصفورة ونجع مناع، حيث تم الكشف الطبي وفحص الحيوانات المختلفة وصرف العلاج بالمجان، وتم عقد ندوة تثقيفية ارشادية للمزارعين والمربين بحضور الدكتور احمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، حيث تمت توعية المواطنين وكبار المربين بكيفية التسمين و التغذية الاقتصادية للعجول ووقايتها من الامراض حفاظا على الثروة الحيوانية، كما شارك في القافلة أطباء بيطريون من مديرية الطب البيطري، وطلاب من كلية الطب البيطري بجامعة سوهاج ، وشهدت القافلة إقبالا كبيرا من أهالي القرية، الذين سارعوا بحيواناتهم إلي الأطباء للكشف عليها ، وتم الكشف وصرف الأدوية واللقاحات بالمجان لحوالي 644 حالة .

وأكد المحافظ علي أهمية دور الجامعة في المشاركة المجتمعية فهي قاطرة التنمية في اي محافظة، مشيرا إلي تقديم كافة اوجه الدعم لانجاح القوافل الطبية البيطرية وتحقيق اهدافها فى الوصول الى اكبر عدد من المستفيدين، للحفاظ علي الثروة الحيوانية وتقديم الخدمات الطبية المجانية، وإقامة الندوات التثقيفية لتوعية المربين من المزارعين، وأصحاب المزارع، والشباب الراغبين فى اقامة مشروعات صغيرة .

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