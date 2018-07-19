تعرف على حكم من ترك سنة الأضحية وهو مستطيع



وقوله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة: "يا أيها الناس إن على أهل كل بيت أضحية وعتيرة ".

أكد الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا أن الأضحية سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعلها نال الثواب ومن تركها لا شيء عليه.وأضاف الأطرش لـ" صدى البلد" خلال إجابته عن سؤال شخص معه مبلغ كبير من المال في البنك لشراء سيارة حديثة هل يجب عليه الأضحية ؟ قائلا الأضحية سنة إن فعلها أصاب السنة وإن تركها لا يعاقب ولكن سيعاتبه النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة ، كما أن تاركها فاته أجر وثواب عظيمين.وقال الأطرش إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابنته فاطمة قومي فاشهدي أضحيتك فإن الله يغفر لكي ذنبك بأول قطرة دم تنزل منها، من أدلة القائلين بوجوب الأضحية وقوله: " من وجد سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا" رواه أحمد وابن ماجه والدارقطني والحاكم.