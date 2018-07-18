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برلمان

برلماني: قرارات العلاج على نفقة الدولة تخفف الأعباء عن المواطنين

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 07:20 م
النائب شريف نادى
النائب شريف نادى
فريدة على - ماجدة بدوى - محمود إبراهيم
ثمن النائب شريف نادي، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، قرارات وزارة الصحة بشأن تيسير إجراء العلاج على نفقة الدولة، مما يخفف العبء عن المرضي وتساهم في إنجاز العمليات المطلوبة وتوفير الأدوية اللازمة.

وقال شريف نادي في بيان له، إن اعمالا بمبدأ الإشادة لمستحقها فإن القرارات الأخيرة الخاصة بشئون الطب العلاجى واصدار قرار لعلاج مرضي الفشل الكلوى لمدة عام بدلا من 6 شهور، وإيضًا اصدار قرارات العلاج لمرضي القلب والمحتاجين للقسطرة مضاف إليه عبارة تركيب دعامات إذا لزم الأمر وموافاة المجالس الطبية بالتقرير يساعد في انقاذ العديد من الحالات.

وأضاف نائب المصريين الأحرار، أن زيادة قيمة العلاج الدوائى لمرضى الفشل الكلوى بنسبة 50 % أسوة بالزيادة التى تمت لجميع مرضى الأمراض المزمنة امر كان في غاية الضرورة، لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين البسطاء.

وتابع:" أننا بدورنا نحاسب المسؤول حينما يخطأ ونسانده ونشد على يده حينما يصيب القرار، ولكن مع ضرورة متابعة تفعيل تلك القرارات الهامة ومراقبة تطبيقها على أرض الواقع ولاسيما بان المواطن يحتاج من يحنّو عليه وبخاصه بالامور المتعلقة بالمنظومة الصحية".

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