تعرف على إيرادات ليلة هنا وسرور بعد 5 أسابيع عرضا

واصل فيلم "ليلة هنا وسرور" للفنان محمد عادل إمام، حصد الإيرادات بعد مرور شهر على طرحه فى دور العرض، حيث انطلق فى السينمات مع أول أيام عيد الفطر الماضى، ليحصد العمل 30 مليون جنيه بعد عرض 5 أسابيع.





"ليلة هنا وسرور" تدور أحداثه فى اطار كوميدى أكشن، حول رجل أعمال يدعى "سرور"، وحبيبته وتدعى "هنا" وهى الفنانة ياسمين صبرى، ويقع فى يد عصابة ما، ويضطر للهرب، ويلتقى رئيس العصابة والذى يجسده الفنان فاروق الفيشاوى، وتبدأ الصراعات بينهما، وتتوالى الأحداث.



